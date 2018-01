Barry Callebaut: recettes trimestrielles en recul malgré la hausse des volumes

(ajoute détails par région)Zurich (awp) - Le fabricant de produits cacaotés Barry Callebaut a vu son chiffre d'affaires se contracter de 0,7% à 1,87 mrd CHF au premier trimestre de son exercice décalé 2017/18 (septembre à novembre), et ce malgré une progression significative des volumes vendus (+8,0% à 532'165 tonnes).Le recul des recettes est à mettre sur le compte essentiellement à la baisse des prix du cacao et d'autres matières premières, répercutée sur ceux facturés aux clients, indique mercredi le groupe zurichois. Les recettes générées par les ventes de produits à base de cacao parviennent tout juste à se maintenir au-dessus de la barre du demi-milliard, malgré une forte demande."J'ai le plaisir de constater que l'augmentation de nos volumes est générale, avec une contribution positive de toutes les régions et une bonne dynamique de tous les moteurs de croissance clés", s'est félicité le directeur général (CEO) du groupe, Antoine de Saint-Affrique, cité dans un communiqué, évoquant une croissance "nettement supérieure à celle du marché".Les volumes de ventes et leur croissance s'inscrivent dans le haut de la moyenne des prévisions des analystes sollicités par AWP. Le chiffre d'affaires en revanche est légèrement inférieur aux 1,95 mrd CHF attendus par le consensus.L'EXTERNALISATION PORTE SES FRUITSDans la région Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA), qui représente près de la moitié des ventes du groupe, les volumes ont bondi de 10,3% sur un an frôlant les 250'000 tonnes, pour un chiffre d'affaires en hausse de 8,0% à 834,6 mio CHF. La bonne performance a été soutenue par l'accord d'externalisation conclu en Belgique avec le groupe Mondelez, ainsi qu'une croissance à deux chiffres en Europe de l'Est.L'évolution de la région Amériques a laissé à désirer, malgré une poussée à deux chiffres des ventes au Brésil. La croissance en volume est restée modeste (+2,9%) alors que les recettes se sont érodées de 0,2% à 430,8 mio CHF du fait de la baisse des prix du cacao et d'autres matières premières, explique Barry Callebaut.Les volumes vendus en Asie-Pacifique ont bondi de 17,4%, dopés par l'accord d'externalisation conclu avec Garuda Food en Indonésie, ainsi que par une forte activité Gourmet et une évolution positive en Inde et en Chine. Le chiffre d'affaires n'a quant à lui progressé que de 4,6% à 97,2 mio CHF.Les ventes de la division Global Cocoa ont connu une demande "exceptionnellement élevée" en raison d'un environnement de marché favorable et d'une réduction du nombre de fournisseurs, avec à la clé une croissance de 7,4% des volumes vendus. Toutefois, la baisse du prix de la poudre et du beurre de cacao s'est soldée par une chute de 13,4% des recettes à 509,6 mio CHF.Pour la suite de l'exercice, la direction de Barry Callebaut dit s'attendre à une poursuite de la reprise du marché et à l'assurance d'être sur la bonne voie pour atteindre lors du prochain exercice ses objectifs à moyen terme, à savoir croissance du volume de 4-6 % et un résultat opérationnel (Ebit) supérieur à la croissance du volume en monnaies locales, hors exceptionnels.buc/lk/fr(AWP / 24.01.2018 08h54)