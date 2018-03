Baselworld: le Technical Watchmaker Show tire un "bilan très positif"

La Chaux-de-Fonds (awp/ats) - Les organisateurs du Technical Watchmaker Show tirent un "bilan très positif" de la première édition de la manifestation, qui s'est tenue à La Chaux-de-Fonds (NE) parallèlement à Baselworld. Lancé par certains sous-traitants déçus du Salon bâlois, l'événement devrait revivre l'an prochain."Il y a eu un bon succès sur toute la durée", a indiqué mardi à l'ats Johnny Veillard, directeur adjoint de Bergeon et coorganisateur du Technical Watchmaker Show. Des démonstrations de savoir-faire, des structures pour accueillir les visiteurs et des navettes étaient prévues.D'après M. Veillard, plus d'un millier de visiteurs se sont rendus sur les différents sites des entreprises participantes. Celles-ci étaient une quinzaine, selon la page internet de la manifestation. Quelques visiteurs sont venus avant ou après un passage à Baselworld, certains ne venant même qu'à La Chaux-de-Fonds, note M. Veillard."Nous allons de toute façon rééditer l'événement l'année prochaine", prévoit M. Veillard. Les navettes devraient être complétées par un lieu d'exposition unique où des entreprises basées hors de la métropole horlogère pourront s'installer. "Nous aurons le temps d'organiser cela un peu moins dans l'urgence", note M. Veillard.De futurs exposants sont déjà venus se renseigner. "Nous allons en tout cas doubler leur nombre", prévoit Johnny Veillard. Il évoque même la présence d'une cinquantaine de représentants des branches annexes.A la question de savoir si ce nouveau salon dédié aux sous-traitants ne créait pas de doublon avec l'EPHJ-EPMT-SMT de Genève, aussi spécialisé dans ces branches dites annexes, Johnny Veillard estime que la clientèle est "plus locale" sur la manifestation lémanique, qui se tient en juin. Il n'y a "pas de collision", a-t-il dit.ats/lk(AWP / 27.03.2018 16h06)