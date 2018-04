Basilea conclut un accord de licence avec Arqule pour un anticancéreux

Zurich (awp) - Le laboratoire Basilea Pharmaceutica a signé un contrat de licence avec son homologue américain Arqule. L'accord porte sur l'anticancéreux de ce dernier, ARQ 087 (derazantinib), pour l'ensemble du monde, à l'exception de la Chine, Hong Kong, Macao et Taïwan, indique mardi le groupe pharmaceutique rhénan.Basilea s'acquittera d'un versement initial de 10 millions de dollars (9,6 millions de francs). Arqule est également éligible pour des paiements d'étape d'un montant total de 326 millions de dollars, ainsi qu'à des redevances sur les ventes.Le contrat permet à Basilea de faire de la recherche, de développer, de produire et de commercialiser exclusivement ARQ 087 sur les marchés susmentionnés.Le candidat ARQ 087, dont l'administration est orale, est destiné au traitement de différentes tumeurs solides, dont le cancer de la vessie, des poumons et de l'estomac. Il fait l'objet d'études cliniques de phase 1b. Le produit vise les kinases de la famille des récepteurs du facteur de croissance des fibroblastes, précise le communiqué.fr/al(AWP / 17.04.2018 08h10)