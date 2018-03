Basilea fait introduire son antibiotique Zevtera en Argentine

Zurich (awp) - Basilea se félicite mardi du lancement par son partenaire de distribution Grupo Biotoscana de l'antibiotique hospitalier Zevtera (ceftobiprole) en Argentine. Le petit Poucet de l'industrie pharmaceutique rhénane rappelle dans son communiqué avoir conclu pour ce faire un accord avec son homologue uruguayen en septembre 2016, prévoyant également la distribution de son antifongique Cresemba (isavuconazole) et couvrant 19 pays en Amérique latine.La collaboration avait donné lieu à un paiement initial de 11 mio CHF à Basilea, qui pourra encore compter sur des versements d'étapes et des commissions pour des montants non précisés.jh/buc(AWP / 06.03.2018 08h45)