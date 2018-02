Basilea limite ses pertes opérationnelles en 2017

(ajoute détails, déclarations de la direction et cours de Bourse)Zurich (awp) - Le laboratoire Basilea n'a toujours pas franchi le seuil de rentabilité et ne prévoit pas de le faire dans un avenir proche. Le déficit a néanmoins été en grande partie comblé en comparaison avec 2016 et les réserves de liquidités sensiblement renforcées.Le troisième mousquetaire de l'industrie pharmaceutique bâloise, émanation du mastodonte Roche, a accusé une perte opérationnelle de 14,1 mio CHF, réduite de plus de deux tiers par rapport à celle de 2016.Les accords de licence et de distribution conclus pour l'antimycosique Cresemba (isavuconazole) et l'antibactérien Zevtera (ceftobiprole) ont constitué avec quelque 80 mio CHF l'essentiel des recettes du petit Poucet de l'industrie pharmaceutique rhénane.Le chiffre d'affaires total s'est étoffé de plus de moitié à 101,5 mio CHF, précise le compte-rendu d'activités publié mardi. Les réserves de liquidités et équivalents ont pu être augmentées de 7,5% à 310,7 mio.Le directeur général (CEO) Ronald Scott, qui passera la main en avril à David Veitch, a rappelé que les accords conclus représentent un potentiel de plus de 1 mrd USD en versements d'étapes et en commissions sur les ventes. Le futur patron a d'ores et déjà assuré en conférence de presse qu'il s'efforcera de poursuivre sur la voie de l'équilibre, tracée par son prédécesseur.Sur l'exercice en cours, la direction ambitionne d'engranger pour 105 mio à 115 mio CHF de recettes, dont 60 mio à 65 mio avec le Cresemba et le Zevtera. La perte opérationnelle annuelle doit s'inscrire dans une fourchette de 10 mio à 20 mio.En termes de développement, l'accent sera exercé sur les produits en oncologie de l'incubateur de Basilea. Les premiers résultats de l'étude de phase I/IIa lancée en fin d'année dernière sur le BAL101553 contre les tumeurs cérébrales doivent ainsi être publiés dans le courant de 2019.Les programmes de phase III destinés à permettre un accès du ceftobiprole sur l'important marché étasunien ne sont pas oubliés pour autant.Les perspectives brossées par la direction impliquent une accélération des dépenses dans la recherche et le développement, que Baader Helvea attribue à l'avancement d'un programme de phase III sur le ceftobiprole aux Etats-Unis.A l'approche de la mi-journée, la nominative Basilea s'appréciait encore de 0,5% à 69,20 CHF, après avoir franchi la barre des 70 CHF et dans un SPI en retrait de 0,31%.jh/al/rp(AWP / 27.02.2018 12h30)