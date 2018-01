Basilea obtient le feu vert pour une extension d'accord de licence avec Pfizer

Zurich (awp) - Basilea Pharmaceutica se félicite mercredi d'avoir obtenu les autorisations nécessaires à la concrétisation de l'extension d'un accord de licence avec Pfizer sur l'antifongique Cresemba (isavuconazole) à la Chine, Hong Kong et Macao, ainsi qu'à seize autres pays de la région Asie-Pacifique. Le projet avait été annoncé au début du mois de décembre 2017.Le petit poucet de l'industrie pharmaceutique rhénane pourra compter sur un versement initial de 3 mio USD, auxquels pourront s'ajouter jusqu'à 223 mio USD supplémentaires en paiements d'étape. Des commissions de l'ordre de 5% sur les ventes sont aussi prévues, rappelle un communiqué.Le mastodonte américain disposera pour sa part des droits exclusifs de développement, de production et de commercialisation sur ce produit. Outre la Chine et ses territoires, l'accord porte notamment sur l'Australie, l'Inde, la Corée du Sud, Singapour et Taïwan.Basilea et Pfizer avaient conclu en juin un premier accord sur le Cresemba portant sur l'Europe à l'exception des Pays nordiques, la Russie, la Turquie et Israël. Le paiement initial s'élevait alors à 70 mio CHF et les versements d'étapes pouvaient atteindre 427 mio CHF. Les commissions sur les revenus du médicament s'établissaient déjà autour de 5%.jh/ol(AWP / 10.01.2018 08h17)