Bâtiment: un bon début 2018, mais des nuages à l'horizon (patronat)

Paris - Si les entreprises du bâtiment profitent toujours de la reprise entamée il y a deux ans en cet "encourageant" début d'année 2018, la Fédération française du bâtiment (FFB) s'inquiète du recul des ventes de logements neufs."En ce début 2018, la reprise se poursuit dans le bâtiment", a noté la fédération patronale jeudi lors d'une conférence de presse. "Après une hausse confirmée à près de 5% en volume l'année dernière, les chiffres disponibles sur les premiers mois de 2018 s'avèrent plus qu'encourageants, malgré des conditions climatiques assez difficiles", a-t-elle analysé.Les mises en chantier ont ainsi progressé de 6,5% sur les trois mois achevés fin janvier, et même de 15,7% pour les surfaces non résidentielles hors locaux agricoles, tandis que sur le marché de l'amélioration-entretien, le début d'année s'inscrit "dans la bonne lignée de la fin 2017".En 2017 la reprise a ainsi permis au secteur du bâtiment de créer 19.900 postes, dont 9.300 salariés et 10.600 intérimaires, se réjouit la FFB.Si "la baisse des demandeurs d'emploi dans la construction s'avère soutenue", des "difficultés d'embauche commencent à peser sur la vie des entreprises", note-t-elle toutefois.En outre, certaines tendances en "amont de la filière inquiètent", comme un recul des ventes de logements qui "s'accélère sur la période récente".Sur le marché de la maison individuelle (hors lotissements), sur les trois mois achevés fin janvier, la chute est de 17,4% comparé à la même période un an plus tôt, tandis que les ventes de la promotion immobilière baissent de 3,8%.Cela conforte la FFB dans ses craintes concernant les effets des mesures prises en Loi de finances pour 2018, telles que le "rabotage" des aides (Prêt à taux zéro, du dispositif "Pinel", APL Accession) qui, selon elle, "conduisent à une déstabilisation des marchés".La fédération patronale s'inquiète en outre du "grand flou qui règne autour de la future loi en faveur de la transition énergétique"."Les paramètres de la prime qui doit remplacer le crédit d'impôt transition énergétique (CITE) ne sont toujours pas connus, pas plus que l'avenir" du label Reconnu garant de l'environnement (RGE), relève-t-elle.Et en attendant les "effets positifs" du projet de loi sur le Logement baptisé Elan (évolution du logement et aménagement numérique), qui devraient ne se concrétiser que dans "trois ou quatre ans", les entreprises pourraient connaître un "trou d'air".En revanche, les annonces récentes du gouvernement relatives à l'apprentissage et à la formation "vont dans le bon sens", estime la FFB.(©AFP / 22 mars 2018 08h30)