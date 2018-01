Batterie d'iPhone en surchauffe à Zurich: 8 blessés légers, un magasin Apple évacué

APPLE INC.

Genève - Huit personnes ont été légèrement blessées et un magasin Apple a dû être évacué mardi à Zurich (nord) à cause d'une batterie d'iPhone en surchauffe, a indiqué la police de la ville.Un client est entré précipitamment dans ce magasin situé dans la principale artère commerciale de Zurich, près de la gare, "à cause d'une batterie en surchauffe (qui était) accompagnée d'un dégagement de fumée", a expliqué la police zurichoise dans un communiqué.L'employé qui a tenté de retirer la batterie a été "légèrement brûlé" aux mains et sept autres personnes ont dû recevoir des soins sur place, a-t-elle ajouté.Les dégâts ont pu être limités grâce à la "réaction du personnel" qui a versé du sable de quartz sur la batterie pour contenir le dégagement de fumée, a-t-elle précisé.La cinquantaine de clients et employés qui se trouvaient dans le magasin ont été évacués par précaution.Des spécialistes de l'Institut Forensique de Zurich étudient actuellement la batterie en cause pour tenter de déterminer les raisons de l'incident.apo/gca/psb(©AFP / 09 janvier 2018 15h10)