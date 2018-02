Bayer a fourni de nouvelles concessions à Bruxelles pour racheter Monsanto

Bayer a fourni de nouvelles concessions à la Commission européenne afin de dissiper ses inquiétudes sur le rachat du géant américain des pesticides et des OGM Monsanto par le groupe allemand, indique lundi l'exécutif européen.Selon le site de la Commission, Bayer a présenté ces concessions le vendredi dernier. La date butoir pour que l'exécutif européen prenne une décision sur cette fusion est désormais fixée au 5 avril.Il s'agit d'une date butoir provisoire qui peut toujours être étendue, notamment si des informations supplémentaires sont nécessaires.Bayer a de son côté confirmé, dans un courrier électronique à l'AFP, avoir fourni des "concessions significatives", espérant dissiper les inquiétudes de la Commission.A l'instar de l'exécutif européen, le groupe de chimie-pharmacie allemand n'a donné aucun détail sur ces concessions.Selon une source proche du dossier, une version non confidentielle des remèdes proposées vendredi par Bayer va être envoyée cette semaine par la Commission européenne aux parties tiers qui ont émis des réserves quant à cette union. Elles pourront ainsi dire si elles jugent ces concessions suffisantes."Les remèdes proposés par Bayer ont été soumis après un intense processus de discussion ces dernières semaines avec l'exécutif européen, qui avait réclamé avant Noël de nouvelles concessions" au groupe allemand, a précisé cette même source à l'AFP.Parmi les concessions offertes, l'une d'entre elles est une proposition de désinvestissement dans le marché des semences, où Bayer comme Monsanto sont actifs, a détaillé la source sous couvert de l'anonymat, précisant toutefois que l'acheteur "n'avait pas encore été trouvé".Les remèdes sur la table sont "un gros paquet, il y a encore d'autres choses", a-t-elle poursuivi sans vouloir en dire davantage.Bruxelles avait ouvert en août dernier une enquête approfondie sur cette opération de 66 milliards de dollars (56 milliards d'euros), annoncé en 2016, qui doit donner naissance à la plus importante entreprise mondiale de pesticides et de semences.L'exécutif européen, garant de la concurrence dans l'UE, avait alors dit craindre que la concentration ait des répercussions négatives sur certains marchés, réduisant de fait la concurrence sur plusieurs produits au détriment des agriculteurs.Le 13 octobre, Bayer avait déjà annoncé une première concession pour pouvoir convoler avec Monsanto: il avait précisé vouloir vendre pour près de 6 milliards d'euros d'activités agrochimiques au géant allemand de la chimie BASF.L'an passé, la Commission européenne a déjà donné son feu vert à deux méga-fusions dans l'agrochimie, à chaque fois sous conditions: celle des géants américains Dow et DuPont fin mars 2017, puis dix jours plus tard, le rachat du suisse Syngenta par le géant chinois ChemChina.(©AFP / 05 février 2018 17h51)