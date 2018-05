Le département de la justice américain (DoJ) a autorisé mardi le rachat sous conditions par l'allemand Bayer de son rival américain Monsanto, une étape cruciale avant de donner naissance au leader mondial de semences et de produits phytosanitaires.L'intégration de Monsanto au sein du groupe allemand de pharmacie et d'agrochimie sera effective une fois que ce dernier aura finalisé la cession au géant de la chimie BASF d'activités dans le domaine des semences, des pesticides et de l'agriculture numérique, a précisé Bayer dans un communiqué.(©AFP / 29 mai 2018 18h39)