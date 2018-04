Bébé royal: Kate, l'épouse du prince William, admise à la maternité

Kate, la duchesse de Cambridge et épouse du prince William, a été admise lundi matin dans une maternité de Londres en vue de la naissance du troisième enfant du couple, a annoncé le palais de Kensington.L'enfant à naître prendra la cinquième place dans l'ordre de succession au trône britannique, après son grand-père, le prince Charles, son père, le prince William, son grand frère George et sa grande-soeur, Charlotte."Son Altesse Royale la duchesse de Cambridge a été admise au St Mary's hospital de Londres, dans le quartier de Paddington, plus tôt ce matin", a annoncé le Palais dans un communiqué.C'est dans cet établissement que les deux premiers enfants du couple, George, quatre ans, et Charlotte, deux ans, sont nés.Le Palais a précisé que le prince William avait accompagné son épouse pour ce trajet en voiture. Le St Mary's hospital est situé à moins de deux kilomètres du palais de Kensington, résidence officielle du duc et de la duchesse de Cambridge.Depuis plusieurs jours, les admirateurs inconditionnels de la famille royale campent devant l'établissement pour ne pas manquer l'annonce de la naissance.Le bébé royal sera le sixième arrière petit-enfant de la reine Elizabeth II, qui a fêté ses 92 ans samedi, et de son mari, le prince Philip, âgé de 96 ans.(©AFP / 23 avril 2018 10h11)