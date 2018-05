Bruxelles - Une fillette kurde de deux ans, dont la famille est hébergée à Grande-Synthe, dans le Nord de la France, est morte jeudi en Belgique dans une camionnette transportant des migrants interceptée par des policiers, ce qui a provoqué des troubles à Grande-Synthe, a-t-on appris de sources concordantes.Les policiers ont ouvert le feu sur la camionnette pour l'arrêter, mais "la fillette n'est pas décédée des suites des coups de feu des policiers", a assuré Frédéric Bariseau, le premier substitut du parquet de Mons.L'enfant, qui se trouvait à bord de la camionnette, est morte dans l'ambulance qui l'emmenait à l'hôpital. Cette course poursuite a eu lieu entre Namur et Maisières, un faubourg de Mons."Une autopsie de la fillette est en cours", a ajouté M. Bariseau. Le magistrat a évoqué trois causes possibles de son décès : une maladie, un accident lié au comportement du chauffeur de la camionnette -la tête de l'enfant aurait pu par exemple heurter une paroi du véhicule- ou un coup porté à l'enfant.Trente personnes dont 26 adultes, tous d'origine kurde, voyageaient dans la camionnette. "Ces personnes sont actuellement auditionnées, ce qui devrait prendre du temps, en raison d'une nécessaire traduction", a précisé M. Bariseau."Nous ne savons pas si le chauffeur de la camionnette se trouve parmi les 26 adultes arrêtés. Peut-être a-t-il pris la fuite", a-t-il encore dit.Ce décès a provoqué des remous à Grande-Synthe, près de Dunkerque dans le département français du Nord, la fillette étant membre d'"une famille de migrants actuellement hébergée dans un gymnase de Grande-Synthe", a-t-on appris auprès de la préfecture du Nord.En fin de matinée, l'autoroute A16 a ainsi été envahie "à hauteur de la commune de Grande-Synthe, dans les deux sens de circulation, par une soixantaine de migrants, dont des femmes et des enfants, en provenance du gymnase du Moulin qui les héberge actuellement", a ajouté la préfecture. Cela "semble consécutif" à la mort de la fillette.Les forces de police ont évacué les migrants afin de rétablir la circulation tandis qu'une vingtaine de personnes ont été interpellées. Six d'entre elles étaient en garde à vue jeudi soir, pour "entrave à la circulation", selon le parquet de Dunkerque.Les autres migrants sont revenus au gymnase du Moulin peu avant 14h00 (12h00 GMT) où une opération de contrôle a pu être effectuée dans le calme, selon la même source.(©AFP / 17 mai 2018 17h39)