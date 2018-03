Belimo améliore sa performance annuelle à tous les niveaux

(ajoute déclarations de la direction)Zurich (awp) - Le producteur de systèmes de micro-traction Belimo a vu ses recettes et bénéfices augmenter en 2017, a-t-il annoncé lundi. Fort de perspectives encourageantes pour le nouvel exercice, la société de Hinwil a amélioré la rémunération des actionnaires.Le chiffre d'affaires, déjà dévoilé en janvier, a été confirmé en hausse de 8,7% à 579,9 mio CHF. Au niveau de la rentabilité, le résultat d'exploitation (Ebit) s'est accru de 6,5% à 92,6 mio, mais la marge a reculé de 0,3 point à 16,0%. Le bénéfice net a quant à lui progressé de 11,1% à 77,5 mio, a précisé Belimo dans un communiqué.Ces résultats sont quelque peu inférieurs aux attentes des analystes interrogés par AWP, qui s'attendaient à un Ebit de 97,0 mio et un profit net de 78,4 mio.Le dividende, relevé de dix francs à 85 CHF par action dépasse par contre les attentes du marché fixées à 82,68 CHF.La direction s'est déclarée optimiste pour la nouvelle année. Elle s'attend à une évolution "satisfaisante" en Europe et une tendance haussière aux Amériques. Belimo compte renforcer sa présence en Asie-Pacifique.En matière de perspectives, le président Hans Peter Wehrli estime que "les chances sont bonnes que la croissance organique ressorte à nouveau dans la cible visée de +5% à +7%".Parmi les différentes initiatives de croissance, Belimo veut notamment renforcer sa présence dans la région Asie-Pacifique qui ne représente actuellement que 13% de l'activité du groupe. Pour ce faire, la société a ouvert plusieurs points de vente en Chine. Les investissements dans la recherche et le développement doivent également soutenir la croissance.La seule ombre au tableau sont les prix des matières premières, a indiqué à AWP le directeur général (CEO) Lars van der Haegen. La réforme fiscale américaine n'aura quant à elle qu'un impact limité sur le groupe, négatif en 2017 et positif à partir de 2018.al/rp/ol(AWP / 12.03.2018 14h25)