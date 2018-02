Belimo recrute un nouveau directeur financier

Zurich (awp) - Le fabricant de systèmes de micro-traction Belimo a recruté Markus Schürch, ancien responsable de Landis+Gyr, au poste de directeur financier (CFO), a annoncé vendredi la société zurichoise. Le nouveau venu, qui remplace Beat Trutmann, rejoint également la direction du groupe.M. Schürch occupera ses nouvelles fonctions dès le 1er janvier 2019, date du départ en retraite de son prédécesseur, a précisé Belimo dans un communiqué.Le futur CFO travaille depuis 2004 chez le fabricant de compteurs Landis+Gyr, notamment depuis 2012 comme vice-président senior et CFO pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Il a également oeuvré entre 1999 et 2004 au cabinet de conseil McKinsey.al/ol(AWP / 02.02.2018 08h02)