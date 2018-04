Bell acquiert le spécialiste vaudois des produits frais Sylvain & CO

(actualisé avec cours de clôture)Zurich (awp) - Bell acquiert le spécialiste des produits frais Sylvain & CO, une société familiale suisse active sur le marché des salades, des légumes et des fruits. Sylvain & CO réalise un chiffre d'affaires annuel de 40 millions de francs, a souligné mercredi le boucher-charcutier-traiteur industriel. Les détails financiers seront maintenus confidentiels.Après le rachat d'Hügli il y a quelques mois, Bell poursuit sa stratégie de croissance externe. Sylvain & CO est, en Suisse, le plus important fournisseurs de produits frais prêts à consommer, salades, fruits et légumes. L'entreprise sera intégrée rétroactivement au 1er janvier 2018 dans les résultats de Bell.Le rachat permet à Bell d'étendre ses capacités de production sur un marché en forte croissance et de se renforcer en Suisse romande, précise le communiqué.Sylvain & CO est basé à Essert-sous-Champvent dans le canton de Vaud et emploie 180 collaborateurs. Ces derniers rejoindront désormais le groupe Bell et la société continuera d'être dirigée par Sylvain Agassis, son actuel directeur.Bell s'est déjà construit un portefeuille dans les salades prêtes à consommer, avec les acquisitions de Gastrostar en 2012 et Eisberg en 2016, rappellent les analystes de Vontobel. Sylvain & CO est un bon complément, avec un impact limité de 1% des ventes du groupe.A la Bourse, l'action Bell a fini en recul de 1,04% à 380,00 francs, dans un SPI en recul de 0,67%.ol/jh(AWP / 25.04.2018 17h47)