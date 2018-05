Bell détient 77% du capital d'Hügli selon le résultat intermédiaire définitif

Zurich (awp) - Bell avance dans son projet d'acquisition du spécialiste des soupes Hügli. D'après le résultat intermédiaire définitif, le transformateur de viandes détient 83,7% des droits de vote et 76,8% du capital actions, a-t-il souligné mercredi. Ces chiffres sont similaires au résultat provisoire intermédiaire publié la semaine dernière.Le délai supplémentaire démarre jeudi et s'étend jusqu'au 17 mai, à 16h. L'exécution de l'offre devrait intervenir le 25 mai 2018. Les actions d'Hügli seront par la suite décotées.En janvier, lors de l'annonce de l'acquisition, Bell détenait déjà 50,2% du capital et 65,0% des droits de vote. Cette part avait été rachetée à Dr. A. Stoffel Holding. L'ancien patron d'Hügli, Alexander Stoffel, est décédé en automne dernier.Avec le rachat d'Hügli, Bell renforce sa position sur le marché des produits préparés, ce qui doit permettre à moyen terme une amélioration substantielle du résultat.rw/cf/ol/jh(AWP / 02.05.2018 07h50)