Bell détient 98,8% du capital-actions de Hügli selon des résultats provisoires

Zurich (awp) - L'acquisition de Hügli par Bell se trouve à bout touchant. Le transformateur industriel de viandes détient actuellement 98,90% du capital-actions et 99,23% des droits de vote de Hügli, selon le résultat définitif provisoire publié vendredi.L'annonce définitive du résultat sera publié le 24 mai et l'exécution de l'offre devrait avoir lieu le 25 mai, précise le communiqué. Avant l'écoulement du délai supplémentaire de l'offre qui courait jusqu'à jeudi , Bell détenait 76,76% du capital-actions et 83,66% des droits de vote de Hügli.En janvier, lors de l'annonce de l'acquisition, Bell détenait déjà 50,2% du capital et 65,0% des droits de vote. Cette part avait été rachetée à Dr. A. Stoffel Holding. L'ancien patron d'Hügli, Alexander Stoffel, est décédé en automne dernier.Avec le rachat d'Hügli, Bell renforce sa position sur le marché des produits préparés, ce qui doit permettre à moyen terme une amélioration substantielle du résultat.rw/tp/lk/jh(AWP / 18.05.2018 07h17)