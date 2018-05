Bell détient 98,90% du capital-actions de Hügli, selon le résultat définitif

Zurich (awp) - Le groupe alimentaire Bell détient 98,90% du capital-actions et 99,23% des droits de vote du fabricant de soupes, sauces et bouillons Hügli après l'expiration du délai supplémentaire de son offre publique d'achat (OPA) le 17 mai. L'exécution de la transaction devrait avoir lieu vendredi, précise jeudi l'acquéreur bâlois selon le résultat définitif de l'opération.Bell entend décoter de la Bourse suisse les actions au porteur Hügli après l'exécution de l'opération et va demander auprès du tribunal compétent l'annulation des titres non servis.Depuis le début de l'OPA le 26 février, Bell a apporté 212'927 actions au porteur auxquelles s'ajoutent 20'572 actions supplémentaires acquises en Bourse et 410'000 nominatives.buc/al(AWP / 24.05.2018 07h30)