Bell frôle le milliard de francs de recettes sur le 1er trimestre

(ajoute détails)Zurich (awp) - Bell Food a vu ses revenus prendre l'ascenseur au premier trimestre, dopé par la consolidation du producteur de soupes et bouillons Hügli. Le chiffre d'affaires a enflé d'un cinquième en comparaison annuelle, pour s'établir à 993,7 millions de francs. La rentabilité opérationnelle a suivi la même courbe et l'excédent brut (Ebitda) a atteint 61,6 millions de francs, détaille vendredi le charcutier-traiteur industriel dans un communiqué.Hors contribution d'Hügli, l'entreprise revendique une croissance de 5,6%.Le groupe bâlois publie parallèlement les détails de son projet d'augmentation de capital, destinée à refinancer l'acquisition d'Hügli. Jusqu'à quatre millions de nouveaux titres, d'une valeur nominale de 50 centimes chacun, pourront être émis. Le prix de souscription a été fixé à 268 francs.Un peu plus de la moitié du volume d'émission sera réservée aux actionnaires actuels, qui disposeront d'un droit de souscription par titre déjà détenu. Sept droits de souscription permettront d'acquérir quatre nouvelles actions. Le délai courra du 29 mai au 6 juin et l'opération doit permettre de faire affluer 612,6 millions de francs dans les caisses.Coop, qui dispose pratiquement des deux tiers du capital de Bell, s'est d'ores et déjà engagé à exercer pleinement ses droits de souscription.Sans articuler d'objectifs chiffrés pour l'ensemble de l'exercice, le groupe assure que l'intégration d'Hügli se déroule comme prévu. Cette acquisition permettra à Bell de générer un quart de son chiffre d'affaires sur le juteux segment des aliments prêts à consommer.jh/vj(AWP / 25.05.2018 09h01)