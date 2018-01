Bell recherché après le rachat annoncé de Hügli

Zurich (awp) - Bell était recherché lundi matin à la Bourse suisse. Le boucher-charcutier-traiteur industriel bâlois veut acquérir la totalité du fabricant de soupes et de sauces Hügli, après avoir déjà racheté son actionnaire majoritaire, Dr. A. Stoffel Holding. L'acquisition sera financée par des moyens internes et externes, notamment via une augmentation de capital d'environ 600 mio CHF.Vers 9h30, l'action Bell prenait 5,7% à 465,00 CHF, tandis que le titre Hügli bondissait de 13,9% à 916,00 CHF. Le SPI était presque stable à +0,03%.Avec l'acquisition de Stoffel Holding, Bell détient déjà une participation de 50,2% du capital-actions et de 65,0% des droits de vote dans Hügli. Une offre publique d'achat à 915 CHF par titre, approuvée et recommandée par le conseil d'administration de Hügli, est lancée pour acquérir le reste des actions. Ce prix correspond à une prime de 14,4% par rapport au prix moyen enregistré sur les 60 derniers jours de négoce avant la publication de l'OPA.Le transformateur de viandes a aussi fourni de premières indications sur son exercice 2017. Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) devrait atteindre un niveau similaire à l'année précédente, tandis que le bénéfice net devrait le dépasser. Le dividende est attendu en hausse de 1 CHF à 8 CHF par action. Les résultats seront publiés le 13 février.Dans un contexte de consolidation du secteur alimentaire, l'annonce n'est pas une surprise, soulignent les analystes de Vontobel. Suite à l'acquisition de Hilcona en juin 2017, Bell continue sa stratégie de croissance dans le secteur des plats préparés, qui offre un profil de rentabilité intéressant ainsi que des synergies attrayantes. Bell est considéré par les analystes comme le meilleur propriétaire pour Hügli, apte à générer de la création de valeur.La Banque cantonale de Zurich (ZKB) s'étonne du prix déboursé pour acquérir Hügli, au total 443,8 mio CHF, jugé "très élevé". Les analystes affichent une certaine prudence par rapport au titre Bell, dans la mesure où les indications sur les résultats 2017 fournies par l'entreprise s'inscrivent en dessous celle de la ZKB.ol/al(AWP / 15.01.2018 09h38)