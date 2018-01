Bell veut racheter Hügli, augmentation de capital en vue

(ajoute indications résultats 2017, précisions sur les conditions)Zurich (awp) - Bell a l'ambition d'acquérir l'ensemble des actions du fabricant de soupes et de sauces Hügli, après avoir déjà racheté son actionnaire majoritaire, Dr. A. Stoffel Holding. Une offre de 915 CHF par action est lancée, a indiqué lundi le boucher-charcutier-traiteur industriel bâlois. L'acquisition sera financée par des moyens internes et externes, notamment via une augmentation de capital.Avec l'acquisition de Stoffel Holding, Bell détient déjà une participation de 50,2% du capital-actions et de 65,0% des droits de vote dans Hügli. Une offre publique d'achat proposant 915 CHF par titre, approuvée et recommandée par le conseil d'administration de Hügli, est lancée pour acquérir le reste des actions. Ce prix correspond à une prime de 14,4% par rapport au prix moyen enregistré sur les 60 derniers jours de négoce avant la publication de l'offre.L'opération devrait courir du 13 mars au 25 avril, suivie par un délai supplémentaire du 2 au 17 mai. La finalisation de la transaction devrait avoir lieu fin mai. Les titres Hügli seront ensuite décotés.Après l'acquisition, Bell générera plus d'un quart de ses revenus pro forma dans le secteur des plats cuisinés, à marges élevées. A moyen terme une "amélioration substantielle du résultat" est escomptée. Hügli poursuivra ses activités en tant que division indépendante.Basé à Steinach dans le canton de St-Gall, Hügli a réalisé un chiffre d'affaires de 385 mio CHF en 2016 et emploie environ 1500 personnes. Les autorités de la concurrence européenne doivent encore approuver la transaction.AUGMENTATION DE CAPITAL EN VUEPour financer l'acquisition, Bell veut réaliser une augmentation de capital d'environ 600 mio CHF, qui doit encore être approuvée par ses actionnaires. Le distributeur Coop, qui possède 66,3% de Bell, s'est engagé à exercer ses droits de souscription et à acquérir le nombre correspondant de nouvelles actions Bell.En plus de l'augmentation de capital, Bell prévoit d'émettre des obligations pour un montant nominal d'environ 350 mio CHF au cours de la deuxième moitié de janvier. Le produit servira en premier lieu à refinancer la deuxième tranche du rachat d'une part minoritaire dans Hilcona, pour un refinancement précoce de l'obligation de 175 mio CHF arrivant à échéance en mai 2018.Bell a également annoncé un changement au conseil d'administration. La nomination de Jean Gérard Villot, actuel président de Hügli, sera proposée ainsi que celle de Philipp Wyss, vice-président de la direction générale de Coop, pour succéder à Jörg Ackermann, sur le départ.Le transformateur de viandes a aussi fourni de premières indications sur son exercice 2017. Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) devrait atteindre un niveau similaire à l'année précédente, tandis que le bénéfice net devrait le dépasser. Le dividende est attendu en hausse de 1 CHF à 8 CHF par action. Les résultats seront publiés le 13 février.ol/al(AWP / 15.01.2018 08h25)