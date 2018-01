Bell veut racheter Hügli pour plus de 443 mio CHF

(synthèse avec cours de clôture)Zurich (awp) - Bell a l'ambition d'acquérir la totalité du fabricant de soupes et de sauces Hügli. Une offre publique d'achat (OPA) à 915 CHF par action pour un montant total de 443,8 mio CHF a été lancée, a indiqué lundi le boucher-charcutier-traiteur industriel. L'acquisition sera financée par des moyens internes et externes, notamment via une augmentation de capital.Le groupe bâlois contrôlait déjà Stoffel Holding, qui détient une participation de 50,2% du capital-actions et de 65,0% des droits de vote dans Hügli. Une OPA, approuvée et recommandée par le conseil d'administration de Hügli, est lancée pour acquérir le reste des actions. Ce prix correspond à une prime de 14,4% par rapport au prix moyen enregistré sur les 60 derniers jours de négoce avant la publication de l'offre.La valeur de la transaction, si tous les titres sont servis, se porte à 443,8 mio CHF, a indiqué à AWP un porte-parole de Bell.L'opération devrait courir du 13 mars au 25 avril, suivie par un délai supplémentaire du 2 au 17 mai. La finalisation de la transaction devrait avoir lieu fin mai. Les titres Hügli seront ensuite décotés. Ce dernier poursuivra ses activités en tant que division indépendante.Les produits de Hügli représentent un bon complément au portefeuille de Bell dans les aliments prêts à l'emploi longue conservation, après l'acquisition de Hilcona et du groupe Eisberg, spécialisés dans le frais. Après le rachat, Bell générera plus d'un quart de ses revenus pro forma dans le secteur des plats cuisinés, à marges élevées, soit environ 1 mrd CHF. A moyen terme une "amélioration substantielle du résultat" est escomptée.Basé à Steinach dans le canton de St-Gall, Hügli a réalisé un chiffre d'affaires de 385 mio CHF en 2016 et emploie environ 1500 personnes. Les autorités européennes de la concurrence doivent encore approuver la transaction, une décision attendue d'ici fin février.Pour financer l'acquisition, Bell veut réaliser une augmentation de capital d'environ 600 mio CHF, qui doit encore être approuvée par ses actionnaires. Le distributeur Coop, qui possède 66,3% de Bell, s'est engagé à exercer ses droits de souscription et à acquérir le nombre correspondant de nouvelles actions Bell.Au-delà de l'acquisition, le produit de l'augmentation de capital sera consacré à des investissements dans les sites de production suisses ainsi qu'à soutenir la croissance dans le domaine des produits alimentaires prêts à l'emploi.En plus de l'augmentation de capital, Bell prévoit d'émettre des obligations pour un montant nominal d'environ 350 mio CHF au cours de la deuxième moitié de janvier.Bell a également annoncé un changement au conseil d'administration. La nomination de Jean Gérard Villot, actuel président de Hügli, sera proposée ainsi que celle de Philipp Wyss, vice-président de la direction générale de Coop, pour succéder à Jörg Ackermann, sur le départ.OPPORTUNITÉS DE CROISSANCELe potentiel de synergies entre Bell et Hügli est évident, a estimé Hansueli Loosli, président de Bell, sans toutefois fournir de chiffres. Il y a peu de chevauchements, mais des opportunités de croissance. "Pensez à Coop, où Hügli n'est pas présent actuellement", a-t-il indiqué.D'autres avantages existent avec les achats en commun, a renchéri le directeur général de Bell, Lorenz Wyss. "Géographiquement, cela s'imbrique aussi parfaitement", a-t-il dit, ajoutant que Bell sera désormais présent en Italie et au Royaume-Uni.Le transformateur de viandes a aussi fourni de premières indications sur son exercice 2017. Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) devrait atteindre un niveau similaire à l'année précédente, tandis que le bénéfice net devrait le dépasser. Le dividende est attendu en hausse de 1 CHF à 8 CHF par action.Le directeur financier Marco Tschanz a souligné que l'acquisition de Hügli ne changera rien à la stratégie de financement. La part de capitaux propres restera supérieure à plus de 40% et le taux de redistribution d'environ 30%. Les résultats seront publiés le 13 février.La Banque cantonale de Zurich (ZKB) juge le prix d'acquisition de Hügli "très élevé" et affiche une certaine prudence envers le titre Bell, dans la mesure où les indications sur les résultats 2017 s'inscrivent en dessous de ses propres prévisions. Dans une téléconférence, le président de Hügli, Jean Gérard Villot a estimé que le prix offert par Bell était juste, s'appuyant sur l'avis d'un observateur indépendant.A la cloche, la nominative Bell s'était adjugé 5,9% à 26,00 CHF. La porteur Hügli s'était de son côté envolé de 13,2% à 910 CHF. Le SPI avait égaré 0,03%.ol/al(AWP / 15.01.2018 18h01)