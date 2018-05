Bénéfice et ventes en hausse pour Geberit au 1er trimestre 2018

Zürich (awp) - Geberit a bien entamé l'année 2018. Accroissant ses ventes au 1er trimestre, le spécialiste st-gallois des techniques sanitaires a vu son bénéfice net progresser en l'espace d'un an de 14,5% à 175,7 millions de francs.Le chiffre d'affaires s'est hissé à 823 millions de francs, 11,7% de plus qu'un an auaparavant, annonce jeudi le groupe sis à Rapperswil-Jona. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a lui crû de 12,1% à 245,4 millions et le résultat opérationnel avant intérêts et impôts (Ebit) de 14,2% à 205,8 millions.La performance s'est révélée en tous points supérieure aux attentes des analystes sondés par l'agence AWP. Le chiffre d'affaires était attendu en moyenne à 807,0 millions, l'Ebitda à 237,0 millions et le bénéfice net à 169,9 millions.Côté perspectives, l'entreprise st-galloise se veut optimiste, malgré des évolutions contrastées des différents marchés de la construction. Geberit indique vouloir afficher cette année des performances convaincantes et gagner des parts de marché à l'image des années précédentes.vj/ol(AWP / 03.05.2018 07h20)