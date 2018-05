Bénéfice et ventes en hausse pour Geberit au 1er trimestre 2018

(ajoute chiffres par régions et divisions)Zürich (awp) - Geberit a bien entamé l'année 2018. Accroissant ses revenus au 1er trimestre, notamment à la faveur de l'appréciation de l'euro au regard du franc, le spécialiste st-gallois des techniques sanitaires a vu son bénéfice net progresser en l'espace d'un an de 14,5% à 175,7 millions de francs. Optimiste, le groupe confirme ses attentes pour l'ensemble de l'exercice en cours.Le chiffre d'affaires s'est hissé à 823 millions de francs, 11,7% de plus qu'un an auparavant, annonce jeudi le groupe sis à Rapperswil-Jona. Favorables, les effets de change ont contribué aux ventes à hauteur de 51 millions, celles-ci ayant affiché une croissance nettement plus modérée en monnaies locales, soit de 4,7%.L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a lui crû de 12,1% à 245,4 millions et le résultat opérationnel avant intérêts et impôts (Ebit) de 14,2% à 205,8 millions. Ajusté des charges uniques liées à l'acquisition du concurrent finlandais Sanitec, lesquelles avaient pesé sur la rentabilité des exercices précédents, l'Ebit s'est hissé à 215 millions, contre 190,8 millions entre janvier et fin mars 2017.Les coûts uniques générés par l'intégration de la plus grosse acquisition jamais réalisée par Geberit sont venus réduire l'Ebit de 9 millions de francs et le bénéfice net de 7 millions. Au premier trimestre 2017, ces charges avaient pesé à hauteur de 11 millions sur l'Ebit et pour 9 millions sur le résultat net.CHIFFRES SUPÉRIEURS AUX ATTENTESLa performance s'est révélée en tous points supérieure aux attentes des analystes sondés par l'agence AWP. Les experts anticipaient un chiffre d'affaires moyen de 807,0 millions, un Ebitda de 237,0 millions et un bénéfice net de 169,9 millions.Ventilés selon les régions, les revenus ont augmenté à taux de change constants de 4,2% en Europe, de 3,1% en Amérique et de 2,8% au Proche-Orient et en Afrique. Dans la zone Asie/Pacifique, le chiffre d'affaires s'est envolé de 30,1%. Selon les secteurs d'activité, les ventes du segment installations sanitaires ont progressé de 6,5%. Celles des systèmes de tuyauterie ont gagné 4% et celles des systèmes pour salles de bains 3,4%.Côté perspectives, l'entreprise st-galloise se veut optimiste, malgré des évolutions contrastées des différents marchés de la construction et des prix en hausse pour les métaux et les matières synthétiques. Geberit indique vouloir afficher cette année des performances convaincantes et gagner des parts de marché à l'image des années précédentes.vj/ol(AWP / 03.05.2018 08h04)