Berlin et Paris appellent Moscou à faire pression sur la Syrie pour un cessez-le-feu "immédiat"

Berlin - Les dirigeants allemand et français ont appelé dimanche Moscou à exercer une "pression maximale" sur la Syrie en vue d'une application "immédiate" de la résolution de l'ONU réclamant un cessez-le-feu dans ce pays, a-t-on annoncé de source officielle à Berlin.Dans un entretien téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine, la chancelière alelmande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron ont souligné qu'il était "crucial que la résolution (de l'ONU) soit appliquée rapidement et complètement", ont déclaré les services de Mme Merkel dans un communiqué.Mme Merkel et M. Macron "appellent la Russie dans ce contexte à exercer une pression maximale sur le régime Syrien pour obtenir une suspension immédiate des raids aériens et des combats", selon ce texte.(©AFP / 25 février 2018 14h03)