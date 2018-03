Berlin promet une surveillance plus stricte de Facebook

FACEBOOK

Berlin - La ministre allemande de la Justice a annoncé lundi vouloir surveiller de façon plus stricte les activités de Facebook à la suite du scandale sur la manipulation présumée des données de millions de ses utilisateurs.Les promesses de Facebook, qui a assuré avoir pris des mesures pour bannir à l'avenir tout détournement de données personnelles, "ne sont pas suffisantes", a déclaré Katarina Barley, après une rencontre avec des responsables européens de Facebook à Berlin."A l'avenir, nous allons devoir surveiller plus strictement les sociétés comme Facebook et sanctionner toute violation de la protection des données plus sévèrement et plus rapidement", a dit la ministre sociale-démocrate.Facebook, qui revendique 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, est dans la tourmente depuis une semaine, pour n'avoir pas su protéger correctement les données confidentielles de millions d'utilisateurs, qui ont fini aux mains de la firme privée britannique, Cambridge Analytica (CA).Cette dernière est accusée d'avoir récupéré à leur insu les données de 50 millions d'utilisateurs de Facebook et de les avoir utilisées pour développer un outil informatique permettant de cibler des électeurs afin de peser dans la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016.Mme Barley a enjoint Facebook à informer ses utilisateurs de façon "claire, précise et dans un langage simple" sur la façon dont leurs données seront utilisées, et leur laisser la possibilité de refuser s'ils le souhaitent.Le patron de la société Mark Zuckerberg a présenté ses excuses pour le détournement présumé des données par CA. "C'était un abus de confiance, et je regrette que nous n'ayons pas fait davantage sur le moment", a-t-il déclaré dans une page de publicité dans la presse américaine et britannique publiée dimanche."Nous prenons maintenant des mesures pour faire en sorte que cela ne se reproduise pas", a-t-il dit.ilp/cac/eb(©AFP / 26 mars 2018 16h44)