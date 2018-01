Bertschi: Jan Arnet nommé CEO, forte hausse du chiffre d'affaires 2017

Zurich (awp) - L'entreprise de logistique Bertschi aura un nouveau directeur général (CEO) en la personne de Jan Arnet, qui prendra sa fonction au 1er août prochain, reprenant le poste de l'actionnaire principal Hans-Jörg Bertschi, qui se concentrera dès lors sur la présidence du conseil d'administration, a précisé la société mardi.M. Arnet travaille pour le groupe depuis 2003. Il a notamment occupé le poste de directeur financier et de directeur de l'activité principale de la société (logistique pour produits liquides Europe). Le groupe précise vouloir rester une entreprise familiale indépendante. Des représentants de la 3e génération ont d'ores et déjà assumé des fonctions de direction.Durant la dernière décennie, l'entreprise a développé constamment ses activités de base de logistique pour l'industrie chimique. Conséquence de cette expansion, de la bonne conjoncture et d'une acquisition en Belgique, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 20% à près de 900 mio CHF en 2017.rw/dm/rp/lk(AWP / 23.01.2018 15h30)