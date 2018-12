Besancenot (NPA) appelle à une journée de grève générale

Paris - Olivier Besancenot, porte-parole du Nouveau parti anticapitaliste (NPA), a dénoncé lundi les violences de samedi lors de la manifestation des "gilets jaunes", et appelé à "une journée de grève générale", jugeant que la balle est désormais "dans le camp du mouvement ouvrier"."Si le mouvement social et le mouvement des gilets jaunes se regardent en chien de faïence encore pendant des jours et des jours, on n'y arrivera pas. Il faut être plus nombreux pour gagner. C'est pas la population et les rond-points qu'il faut continuer à bloquer, c'est l'économie et les institutions. C'est le seul moyen", a-t-il estimé sur France Inter."La balle est dans le camp du mouvement ouvrier maintenant", a-t-il ajouté, jugeant que "ce qui manque actuellement, c'est qu'on soit des millions au moins une journée", que l'"on s'arrête tous et toutes" lors d'"une journée de grève générale, en plus des mobilisations actuelles".Interrogé par ailleurs sur les violences de samedi à Paris, il a estimé que "la casse pour la casse, les pillages, brûler des bâtiments (...) c'est pas ça la révolution". "Donc j'approuve pas".Mais si l'on parle de "condamner, je condamne Emmanuel Macron: il est responsable de tout ce qui se passe actuellement, du fait qu'il y ait cette mobilisation et qu'elle dure", a ajouté M. Besancenot, en mettant en regard "la violence visible, les tags, les flammes, et la violence invisible, ressentie par des millions de personnes, au-delà des gilets jaunes".Il a ainsi estimé qu'"il est temps qu'(Emmanuel Macron) parle" et "réponde" aux Français.Le chef de l'Etat a certes "parlé" lors de sa semaine d'"itinérance mémorielle" dans le nord et l'est de la France à l'occasion du centenaire de la fin de la Première guerre mondiale, lorsque, interpellé par nombre de Français, il s'était efforcé d'expliquer la politique menée. Mais "c'est là où en fait il a construit le mouvement lui-même: il a été plus efficace que nous tous réunis pour construire la mobilisation", a ironisé Olivier Besancenot.La CGT a appelé lundi à une "grande journée d'actions" le 14 décembre pour une augmentation "immédiate" des salaires, pensions, et de la protection sociale.(©AFP / 03 décembre 2018 12h28)