Bic: le PDG Bruno Bich cède les rênes à son fils Gonzalve

Gonzalve Bich, âgé de 39 ans, va succéder à son père Bruno à la tête du groupe Bic, qui revient à cette occasion à une direction bicéphale, selon un communiqué publié mercredi.Bruno Bich, qui occupait le poste de PDG, aura en octobre 72 ans, soit la limite d'âge fixée par les statuts du groupe. Sa démission sera effective à partir du 16 mai, détaille le communiqué.Gonzalve, son fils aîné, va lui succéder à la direction générale. Pierre Vareille va parallèlement prendre la présidence du conseil d'administration, dont il est actuellement vice-président.Le groupe revient ainsi à une gouvernance bicéphale, comme avant 2016 où Bruno Bich était redevenu PDG suite au départ surprise du directeur général de l'époque, Mario Guevara. L'idée évoquée alors était que, pendant son mandat de deux ans, Bruno Bich prépare son fils aîné à prendre potentiellement la relève.Après un début de carrière comme consultant au cabinet Deloitte aux Etats-Unis, Gonzalve Bich est entré chez Bic en 2003, chargé de développer l'activité en Asie. Il a progressivement grimpé dans la hiérarchie, devenant directeur général délégué en juin 2016, et également directeur des opérations depuis janvier 2017.Pierre Vareille est quant à lui administrateur indépendant de Bic depuis 2009 et vice-président et administrateur référent depuis 2016. Il est aussi membre du comité d'audit. Il a débuté sa carrière en 1982 chez Vallourec, a exercé diverses fonctions chez GFI Aerospace, Faurecia et Péchiney, a été de 2004 à 2008 directeur général du constructeur britannique d'équipements automobiles Wagon PLC, puis PDG de FCI et enfin directeur général de Constellium de 2012 à 2016.Bic, qui a publié ses résultats annuels le 31 janvier, prévoit un nouveau recul de sa rentabilité en 2018, affectée notamment par la hausse des coûts des matières premières et la crise du marché des rasoirs.Son bénéfice net l'an dernier a grimpé de 15,5% à 288,3 millions d'euros, profitant d'un taux d'imposition sur ses activités poursuivies moindre que l'année précédente: 25,9% contre 30% en 2016,(©AFP / 14 février 2018 10h32)