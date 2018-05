Bicentenaire de Marx: best-of de fondamentaux marxistes

"Une qualité de l'œuvre de (Karl) Marx, c'est qu'elle peut être expliquée en cinq minutes, en cinq heures, en cinq ans ou en un demi-siècle", disait le spécialiste français du marxisme Raymond Aron.Voici quelques-unes de ses idées les plus emblématiques à l'occasion du bicentenaire, samedi, du penseur allemand."L’histoire de toute société jusqu’à nos jours n’a été que l’histoire de luttes de classes". (Le Manifeste du Parti communiste, avec Friedrich Engels, 1848)Pour Marx, partout et de tout temps, il existe une opposition entre les travailleurs et ceux qui détiennent le capital et/ou les moyens de production.Cette inégalité génère inévitablement un conflit dit "de classes" qui est le moteur positif de l'Histoire. Dans la société capitaliste, les prolétaires cherchent irrémédiablement à supprimer le rapport de domination par la révolution afin de fonder une société juste.Ce n'est qu'en 1850 que Marx scelle le sort commun de ces deux mots - déjà agités ensemble sous d'autres formes depuis la Révolution française - qui marqueront plus de 150 ans de théorie communiste.La dictature du prolétariat est la phase transitoire de la société du capitalisme au communisme. Dans cet entre-deux qui est, par défaut, socialiste, l'Etat se maintient provisoirement. Le prolétariat s'empare du pouvoir et l'utilise pour anéantir la puissance de la bourgeoisie.La "dictature du prolétariat" proclamée par les bolcheviks en 1918 est au coeur de l'exercice du pouvoir pour Lénine. Ce concept théorique a donc justifié la dérive autoritaire marxiste-léniniste qui a commencé dès après la Révolution d'Octobre.Karl Marx est l'auteur avec Engels du "Manifeste du Parti communisme" publié en 1848, à l'heure du printemps des peuples en Europe. Le texte ne devient célèbre qu'à partir de 1872 pour finalement s'imposer au XXe siècle l'un des canons du bloc de l'Est.Pour Marx, il s'agit de s'opposer au socialisme, jugé utopiste voire bourgeois ou réactionnaire, et d'expliquer l'avènement d'une société juste après la victoire du prolétariat dans la lutte des classes.Les piliers de ce communisme sont l'abolition de la propriété privée et l'aboutissement après la dictature du prolétariat d'une société sans classes et sans Etat."À la place de l'ancienne société bourgeoise, avec ses classes et ses antagonismes de classes, surgit une association où le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous", prédisent Marx et Engels.Mais dans la réalité, la fin de la propriété privée s'est traduite par des millions de morts, en particulier lors de la collectivisation forcée sous Staline en URSS et Mao en Chine."Prolétaires de tous les pays unissez-vous", la célèbre conclusion du Manifeste pose les bases d'une première structuration politique dépassant les frontières des nations et des Etats.Ce cri de ralliement internationaliste deviendra la devise de l'URSS et résonne des décennies durant auprès des plus défavorisés qui prennent conscience de la similitude de leurs revendications d'un pays à l'autre.Cette idée se retrouve ensuite au coeur de l'internationalisme soviétique, qui unit le destin de pays aussi géographiquement éloignés que le Vietnam et Cuba ou encore dans l'orientation marxiste de groupes aussi différents que les FARC colombiens, le parti travailleur kurde (PKK) ou des mouvements altermondialistes.Marx ne voit dans la religion qu’un dérivatif qui permet aux exploités d’oublier leur misère et pouvant être utilisé par les puissants. De là sa célèbre expression, extraite de la Contribution à la critique de la Philosophie du Droit de Hegel(1844) comparant la religion "à l'opium du peuple". En cela, Marx est un défenseur de l'athéisme, sans pour autant en faire un dogme.Mais cette thèse marxiste se trouvera radicalisée en Union soviétique comme dans bien d'autres pays d’inspirations marxistes. Religieux tués, croyants déportés, lieux de culte rasés, institutions religieuses mises au service de l'Etat: la concurrence idéologique est anéantie.Pour Marx, l'aliénation religieuse n'était cependant qu'un élément parmi d'autres expliquant l'asservissement du prolétariat. Et il serait probablement surpris de voir comment sa formule a été interprétée dans la pratique.(©AFP / 04 mai 2018 08h43)