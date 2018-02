Bilan annuel 2017

Alexander von Witzleben

Président du Conseil d'administration et CEO

Directrice Corporate Communications

41 71 447 45 54

En raison de la vente des secteurs d'activité de l'ancien groupe Looser et des immeubles désormais non nécessaires à l'exploitation, le total du bilan d'Arbonia au 31 décembre 2017 enregistre un repli à 1'416,6 millions de CHF (exercice précédent 1'526,9 millions de CHF). À la date du bilan, le ratio de fonds propres a progressé et s'établit à 60,9%(exercice précédent 47,7%). Même avec la déduction des écarts d'acquisition des fonds propres et du total du bilan, le ratio des fonds propres aurait été de 54,0%.Pour l'exercice 2017, le flux de trésorerie (trésorerie résultant de l'activité d'exploitation et de l'activité d'investissement) se monte à 190,4 millions de CHF (exercice précédent -67,3 millions de CHF). Pour l'exercice, la trésorerie résultant de l'activité d'exploitation se monte à 68,8 millions de CHF (exercice précédent 32,0 millions de CHF). Le flux de trésorerie a été grevée par les investissements, nouvellement à la hausse, de 104,6 millions de CHF (exercice précédent 57,7 millions de CHF) établissant le flux de trésorerie à -35,8 millions CHF (exercice précédent -28,8 millions de CHF). En 2018 et 2019, les investissements devraient se maintenir à un niveau similaire.Grâce aux ventes des secteurs d'activité Revêtements et Prestations de service industrielles de l'ancien groupe Looser ainsi que des ventes immobilières, l'endettement net a été réduit de 225,1 millions de CHF à 43,3 millions de CHF au 31. décembre 2017. La prise en compte de la vente réalisée en janvier 2018 de l'unité d'affaires Systèmes de profilés aurait situé l'endettement net à quasiment 0 million de CHF. Le taux d'endettement net (endettement net / EBITDA) a été abaissé à -0,34 (exercice précédent -1,91). Tous les objectifs financiers du groupe ont donc été atteints.Le 1er janvier 2018, la division Technique du bâtiment a été séparée en deux divisions indépendantes - d'une part la division Technique de chauffage, d'aération et de climatisation (HLK), d'autre part la division Sanitaire. Étant donné que les résultats de 2017 sont un reflet de l'année passée, le rapport fait référence à la structure en place pendant cette période, à savoir la division Technique du bâtiment.Pendant l'exercice concerné, laa atteint un chiffre d'affaires global de 555,0 millions de CHF (exercice précédent 486,8 millions de CHF) et enregistre ainsi une croissance de 14%. En 2017, l'acquisition du groupe Koralle a été consolidée pour la première fois sur l'ensemble de l'année, alors qu'elle n'avait été prise en compte que prorata temporis lors de l'exercice précédent. Pour cette raison, en valeur corrigée des effets de change et des acquisitions, la croissance du chiffre d'affaires atteint 4,1%. Principalement en raison des acquisitions, l'EBITDA est passé de 53,4 millions de CHF à 64,1 millions de CHF. Hors facteurs exceptionnels, l'EBITDA a atteint 62,5 millions de CHF (exercice précédent 57,9 millions de CHF). En raison des acquisitions également, l'EBIT de 44,5 millions de CHF se situe au-dessus du niveau de l'exercice précédent (35,2 millions de CHF). Hors facteurs exceptionnels, l'EBIT de la division a atteint 42,3 millions de CHF (exercice précédent 39,7 millions de CHF). Les trois unités d'affaires ont à nouveau largement contribué à la croissance et à la rentabilité de la division.L'exercice de la division a été marqué par de fortes augmentations du prix des matières premières, en particulier l'acier, et par une évolution défavorable du taux de change entre la couronne tchèque et l'euro, ce qui a entraîné des augmentations de prix au sein de la division. Les programmes colossaux d'intégration, d'optimisation et d'investissement pour renforcer la compétitivité ont été poursuivis dans tous les secteurs.Dans les marchés principaux, la division démarre 2018 sous les meilleurs auspices conjoncturels. Néanmoins, les limites des moyens de la capacité d'installateurs continuent de freiner les opportunités de croissance. L'évolution des prix des matières premières ne montre aucun signe d'apaisement. Pour cette raison, les perspectives sont modérément optimistes pour 2018. En outre, la situation des marchés du travail pose un véritable défi. Par la concentration de ses forces et l'amélioration continue de sa compétitivité, la division s'impose dans cet environnement exigeant. Les investissements réalisés pendant l'exercice 2017 destinés à augmenter la productivité se poursuivront au cours des années à venir. Après les processus de délocalisation, l'accent sera mis notamment sur l'optimisation des processus, l'accroissement de l'efficacité ainsi que l'automatisation. La nouvelle usine de radiateurs panneaux en Russie commence son activité en 2019.Dans l'exercice faisant l'objet du rapport, laa pu maintenir le chiffre d'affaires à 351,0 millions de CHF (exercice précédent 350,8 millions de CHF). Après correction des effets de change, elle enregistre un repli de -1,4%. L'EBITDA a significativement progressé de 8,2 millions de CHF à 29,7 millions de CHF. Cela malgré l'impact négatif de la hausse du taux de change CHF-EUR d'une part sur les résultats tributaires d'une production en zone euro et d'un important chiffre d'affaires réalisé en Suisse, d'autre part sur les coûts de mise en oeuvre et de reconversion des différents projets de mutation en cours. Hors facteurs exceptionnels, l'EBITDA a augmenté de 7,6 millions de CHF à 13,3 millions de CHF (+75%). Hors facteurs exceptionnels, l'EBIT est passé des -5,9 millions de CHF du dernier exercice au -1,4 million de CHF. Ces résultats ont été obtenus malgré des délocalisations de production, une augmentation des prix des matières premières ainsi que l'impact négatif d'un euro fort pour la division.Néanmoins, d'importants projets ont été mis en oeuvre pour transformer la division en un fabricant de fenêtres européen à part entière. Les conditions ainsi mises en place vont permettre à moyen terme de gagner des parts de marché significatives sur le marché européen des fenêtres et d'atteindre une rentabilité supérieure à la moyenne.Le lancement de la production des fenêtres en bois et en aluminium de Langenwetzendorf (D), la production de verre isolant de Pravenec (SK) ainsi que les différents projets de transformation en cours auront d'autres retombées sur la division en 2018. En raison des effets positifs des mesures déjà appliquées, la direction mise sur une augmentation significative du chiffre d'affaires et de la rentabilité en 2018. Il est prévu que cette phase de mutation s'achève vers la fin 2018.Laa atteint dans l'exercice faisant l'objet du rapport un chiffre d'affaires de 416,5 millions de CHF (exercice précédent 156,7 millions de CHF) et enregistre ainsi une croissance de 165,9%. Sur une base pro forma (y compris le secteur Portes de Looser, mais sans Systèmes de profilés) et en valeur corrigée des effets de change, le chiffre d'affaires représente une hausse remarquable de 4,8%. L'EBITDA de la division s'élève à 45,4 millions de CHF (exercice précédent 5,8 millions de CHF). L'EBITDA hors facteurs exceptionnels a augmenté de 6,8 millions de CHF à 44,2 millions de CHF. L'EBIT a atteint un résultat de 22,5 millions de CHF (exercice précédent 2,8 millions de CHF). En valeur corrigée hors facteurs exceptionnels, l'EBIT a atteint 21,3 millions de CHF (exercice précédent 3,8 millions de CHF).Annoncée en décembre 2017, la vente de Systèmes de profilés au consortium belge Reynaers Group a été conclue le 22 janvier 2018.L'exercice a été marqué par l'intégration de Prüm, Garant et Invado dans la division Portes d'Arbonia. Dans un premier temps, la gamme de portes fonctionnelles répondant aux exigences de sécurité élevées de RWD Schlatter a incorporé les portes intérieures d'habitation de Prüm. En regroupant et en renégociant les volumes d'achat de Prüm, Garant et RWD Schlatter, ce dernier a réalisé d'importantes économies en matière d'achats.Le chiffre global des importations de portes intérieures d'Allemagne vers la Suisse s'élève à près de 70 millions de CHF. La participation du groupe Portes d'Arbonia à ce marché va s'intensifier. Prüm-Garant, fournisseur leader de portes du réseau de vente spécialisée en Allemagne, et RWD Schlatter, leader du marché local en Suisse, réunissent les conditions pour y parvenir. De surcroît, grâce à l'évolution positive des marchés allemand et polonais, la division enregistre déjà une hausse de son chiffre d'affaires de l'ordre de 3 - 5%à l'aube de 2018.Pour l'exercice 2018, Arbonia mise sur une croissance organique de près de 3%. En outre, elle table sur un EBITDA > 110 millions de CHF soit une augmentation absolue d'environ 10 millions de CHF par rapport à l'exercice 2017 dans les secteurs d'activité conservés sans effets récurrents.Pour l'année 2019, le groupe envisage une croissance organique du chiffre d'affaires de 3 - 5%et un EBITDA> 125 millions de CHF. À partir de 2019, Arbonia compte générer un flux de trésorerie substantiel et renouer au printemps 2019 avec le versement de dividendes calculés sur l'année 2018.Fabienne ZürcherRetrouvez ce communiqué, des détails sur le rapport d'activité 2017 et l'aperçu des indicateurs du chiffres d'annuels et d'autres informations sur Arbonia sur notre site Internet www.arbonia.com Ou cliquez sur le lien suivant pour accéder directement au rapport d'activité en ligne: www.arbonia.com/report2017 Ayant son siège social à Arbon, dans le canton de Thurgovie en Suisse,est un groupe international spécialisé dans les équipements du bâtiment, coté à la SIX Swiss Exchange. La société est active à l'échelle mondiale avec ses propres sociétés de distribution ainsi que ses représentations et partenaires dans plus de 70 pays. Les principaux sites de production se trouvent en Suisse, en Allemagne, en République tchèque, en Pologne, en Slovaquie et en Italie. Au total, le groupe emploie près de 7'600 collaborateurs.Les divisions d'Arbonia oeuvrent dans les secteurs suivants: technique de chauffage, d'aération et de climatisation, sanitaire, fenêtres, portes extérieures et intérieures. tensid.ch / 27.02.2018 07h01)