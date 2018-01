Bilan mondial stable pour les fusions et acquisitions dans le monde

Paris (awp/ats/reu) - Les fusions et acquisitions d'entreprises dans le monde ont totalisé 3600 mrd USD (près de 3500 mrd CHF) en 2017, un bilan pratiquement inchangé par rapport à 2016. Mais le nombre de transactions a été le plus élevé depuis le début des relevés en 1980.Il s'agit de la quatrième année consécutive où le bilan mondial des fusions et des acquisitions dépasse les 3000 milliards de dollars, montrent des données de Thomson Reuters.L'acquisition la plus importante qui a été annoncée est celle du fabricant de puces Qualcomm par Broadcom pour quelque 130 mrd, suivie de l'offre de 77 mrd de l'assureur santé Aetna sur CVS Health et du rachat par Walt Disney d'actifs de Twenty-First Century Fox pour 66,1 mrd.Malgré le montant de ces trois opérations, la valeur des fusions et des acquisitions a baissé de 16% aux Etats-Unis alors qu'elle a augmenté de 17% en Europe. L'activité transfrontalière a baissé de 10%, mais le nombre de transactions aux Etats-Unis a augmenté de 14%.ats/al(AWP / 04.01.2018 08h30)