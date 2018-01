Bill Cosby sur scène, une première depuis ses déboires judiciaires

Philadelphie (Etats-Unis) - L'acteur et humoriste américain Bill Cosby est monté sur scène lundi soir pour la première fois depuis le début de ses déboires judiciaires, dans un club de jazz de Philadelphie (est).Accusé d'agression sexuelle par une ancienne employée de l'université de Temple, Bill Cosby a fait l'objet d'un procès en juin 2017, qui a été annulé faute de verdict unanime de la part des jurés.Un nouveau procès doit s'ouvrir le 2 avril, présidé par le même magistrat mais avec un nouveau jury.Depuis son inculpation le 30 décembre 2015, l'acteur devenu une immense célébrité avec le sitcom "The Cosby Show" (1984-1992) n'a fait aucune intervention publique, hormis un entretien à la radio en mai 2017.Lundi, il s'est produit, à la surprise générale, sur la scène d'un petit club de jazz de Philadelphie, le LaRose Jazz Club, lors d'une soirée dédiée au saxophoniste Tony Williams.D'excellente humeur, il a passé un peu plus d'une heure dans cette salle qui n'était pas pleine, devant un peu moins de cinquante spectateurs, a constaté un photographe de l'AFP.L'acteur de 80 ans a d'abord lancé le groupe Tony Williams Jazz Quartet dans une improvisation, avant de s'asseoir brièvement derrière la batterie pour jouer quelques minutes.Vêtu d'un sweat à capuche frappé des mots "Hello Friend", il a ensuite fait quelques minutes de stand-up, assis sur un tabouret de bar, plaisantant sur les vicissitudes de la vieillesse, mais aussi sur sa récente cécité.Le public l'a applaudi et des rires ont fusé très régulièrement. Personne n'a cherché à perturber le déroulement du spectacle.A l'issue de sa prestation, il a répondu à quelques questions de journalistes présents, mais s'est refusé à évoquer toute question liée à son actualité et ce nouveau procès à venir.Homme de télévision mais surtout de scène, Bill Cosby a écrit plusieurs one-man shows qu'il a joués durant plus de cinq décennies, la dernière fois le 3 mai 2015, à Atlanta.Ce soir-là, qui correspondait à la dernière date de sa tournée "Far From Finished" ("Loin d'être fini"), il avait été interrompu par deux fois par des spectateurs lui rappelant les accusations dont il faisait l'objet.Outre les allégations qui lui ont valu un procès pénal à Norristown (Pennsylvanie), il a été mis en cause par des dizaines de femmes qui l'accusent de les avoir agressées sexuellement, souvent après leur avoir fait ingérer des médicaments.Le procureur du comté de Montgomery (Pennsylvanie), où se déroulera le procès, a demandé la semaine dernière au juge la possibilité de faire citer 19 nouveaux témoins lors des débats, autant d'accusatrices de Bill Cosby.Une demande similaire lui avait été refusée avant le nouveau procès.Lors de l'entretien de mai 2017 sur la plateforme radio SiriusXM, Bill Cosby avait assuré ne pas avoir renoncé à monter sur scène une fois la justice rendue."J'ai toujours le sentiment d'avoir beaucoup à offrir en termes d'écriture et de spectacle", avait-il dit.(©AFP / 23 janvier 2018 03h52)