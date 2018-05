Birmanie: 19 morts dans des combats avec des rebelles (armée)

Rangoun - Des combats entre armée et rébellion armée ont fait 19 morts samedi en Birmanie, selon le bilan de l'armée de ce pays en proie à de nombreuses guérillas ethniques."Dix-neuf personnes ont été tuées dans des combats" dans le nord de la Birmanie, a annoncé une source militaire interrogée par l'AFP."Il y a 24 blessés, hommes et femmes", a-t-il précisé.L'armée n'a pas précisé combien de rebelles, militaires et civils figuraient parmi les victimes. Mais Thanung Tun, un responsable d'une ONG locale ayant participé à l'évacuation des blessés vers l'hôpital local de Muse, évoque la présence de civils et de deux femmes, dont une enceinte, parmi les morts.Les combats ont eu lieu tôt samedi matin dans un village près de Muse entre l'armée et le groupe rebelle TNLA (Taaung National Liberation Army).(©AFP / 12 mai 2018 04h59)