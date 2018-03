Birmanie: "Le nettoyage ethnique des Rohingyas se poursuit"

Rangoun - Le nettoyage ethnique des musulmans rohingyas "se poursuit" en Birmanie, a dénoncé mardi le Haut-Commissariat aux droits de l'Homme de l'ONU, avec une campagne de "terreur et de famine organisée" destinée à les faire fuir vers le Bangladesh."Le nettoyage ethnique des Rohingyas de Birmanie se poursuit", a affirmé mardi Andrew Gilmour, sous-secrétaire général aux droits de l'homme de l'ONU, dans une rare montée au créneau de l'organisation internationale.Une campagne de l'armée birmane, qualifiée d'épuration ethnique par les Nations unies, a poussé à l'exode près de 700.000 musulmans rohingyas depuis août dernier.Des centaines de Rohingyas continuent de passer la frontière du Bangladesh chaque semaine."Le gouvernement birman ne cesse de répéter au monde qu'il est prêt au retour des Rohingyas, mais dans le même temps les forces de sécurité continuent à les faire partir au Bangladesh", a ajouté Andrew Gilmour, dénonçant le rôle central de l'armée et l'inaction du gouvernement.L'armée insiste sur le fait que l'opération militaire a été déclenchée à la suite d'attaques fin août 2017 de rebelles rohingyas qualifiés de "terroristes".La prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, à la tête du gouvernement civil en place depuis 2016 après des décennies de dictature militaire, est quant à elle accusée de jouer le statu quo avec l'armée et son opinion publique, largement anti-Rohingya, sur ce dossier.(©AFP / 06 mars 2018 05h55)