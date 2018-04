Birmanie: sept militaires condamnés à dix ans de prison pour le meurtre de Rohingyas

Rangoun - Sept militaires ont été condamnés mardi en Birmanie à dix ans de prison pour un massacre de musulmans rohingyas, a annoncé l'armée, une décision sans précédent depuis le début de la crise ayant causé l'exil de 700.000 Rohingyas."Quatre officiers ont été limogés et condamnés à dix ans de prison. Trois autres soldats ont été limogés et condamnés à dix ans", a annoncé le chef de l'armée sur sa page Facebook, son moyen de communication habituel.Ces condamnations se rapportent au meurtre dans le village de Inn Dinn, documenté par l'agence Reuters.Cette annonce intervient à la veille d'un décision judiciaire très attendue par la communauté internationale concernant le sort de ces deux journalistes de Reuters, arrêtés pour avoir enquêté sur le massacre dans le village de Inn Dinn de dix Rohingyas par l'armée et des villageois bouddhistes.Wa Lone, 31 ans, et Kyaw Soe Oo, 27 ans, risquent jusqu'à 14 ans de prison pour possession de documents classifiés.Dans leur enquête, les deux journalistes citent notamment des villageois bouddhistes qui auraient participé avec des soldats au massacre des dix captifs dans le village de Inn Dinn le 2 septembre 2017.L'armée reconnaît mardi que des militaires ont commis des exécutions "extrajudiciaires" dans cette affaire, sans pour autant concéder que cela faisait partie d'un plan plus vaste de nettoyage ethnique comme l'en accuse l'ONU.(©AFP / 10 avril 2018 16h32)