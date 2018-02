Birmanie: une bombe tue deux personnes dans une banque

Rangoun - Deux employées ont été tuées mercredi dans l'explosion d'une bombe dans une banque dans le nord de la Birmanie, en proie à une rébellion ethnique armée, a annoncé un responsable des forces de l'ordre à l'AFP."Deux employées de la banque Yoma ont été tuées et treize personnes ont été blessées dans l'explosion de la bombe", a déclaré ce responsable, sous couvert de l'anonymat.L'explosion s'est produite à Lashio, la grande ville du nord de l'Etat Shan, en proie à un conflit ethnique armé depuis des années.La façade de l'immeuble où se trouve la banque a été fortement endommagée, ainsi que des véhicules stationnés dans la rue, selon des témoins.Les forces de sécurité ne privilégiaient dans un premier temps aucune piste, criminelle ou rebelle.L'attaque intervient dans un contexte politique difficile pour Aung San Suu Kyi, chef de la diplomatie et numéro un du gouvernement civil. Elle est empêtrée dans la crise des musulmans rohingyas, victimes d'une épuration ethnique par l'armée birmane selon l'ONU.Ces violences interviennent quelques jours après que deux rébellions ethniques armées ont signé un cessez-le-feu, un succès relatif pour Aung San Suu Kyi, dans un pays où armée et guérillas s'affrontent dans certaines régions comme l'Etat Shan.Par ailleurs, il y a quelques jours, l'armée a effectué un raid contre un gros laboratoire clandestin dans le nord de l'Etat Shan, saisissant pour plusieurs millions d'euros de drogue et de matériel.Or les groupes rebelles ethniques comptent sur le trafic de drogue pour financer leurs mouvements.Et ces derniers jours les combats entre armée et rebelles en Etat Shan se sont renforcés, forçant des centaines de villageois à fuir leurs maisons.(©AFP / 21 février 2018 12h09)