Blockchain et finance: beaucoup de paroles mais une révolution lointaine

Dans l'univers des banques et de l'assurance, l'affaire semble entendue : la "blockchain", technologie derrière les monnaies virtuelles comme le bitcoin, va révolutionner le secteur. Mais, sous ce discours omniprésent, les applications concrètes restent lointaines et l'ampleur de cette rupture incertaine."La blockchain est (...) l'une des ruptures technologiques majeures en faveur de l'intérêt général", assurait fin janvier François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, lors du Fintech Forum, événement organisé à Paris en présence de nombreuses start-up du secteur financier.Ce type de propos devient monnaie courante au sein du monde financier, théâtre depuis un ou deux ans d'un intérêt croissant pour cette technologie apparue à la fin des années 2000 comme socle du bitcoin, la plus emblématique des devises virtuelles.Difficile, de fait, de ne pas s'y pencher, car elle remet en cause un fondement même des transactions financières: leur validation par un tiers de confiance. Au sein d'une blockchain, la vérification est réalisée par de multiples acteurs, sur la base d'un registre décentralisé et infalsifiable.Théoriquement, c'est la promesse d'opérations à la vitesse démultipliée et, au-delà, d'une profonde transformation du rôle des banques, intermédiaires financiers par essence.Le secteur ne s'y trompe pas et il ne se passe guère de semaine sans annonce. Fin janvier, Crédit Agricole faisait ainsi part d'une expérience afin d'accélérer les virements internationaux en quelques minutes.Les institutions publiques ne sont pas en reste : deux bicentenaires, la Banque de France et la Caisse des dépôts (CDC), bras financier de l'Etat, mènent leurs recherches sur le sujet.Pour autant, si la première a bien lancé fin 2017 dans la monde réel une initiative destinée à faciliter certaines opérations interbancaires, la plupart de ces annonces n'en restent qu'au stade de l'expérimentation."C'est une technologie très prometteuse, mais pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'applications concrètes... On les cherche encore", souligne auprès de l'AFP Nikolay Storonsky, dirigeant de la start-up britannique Revolut, qui propose notamment de stocker des bitcoins et d'autres cryptomonnaies.Rare acteur traditionnel à s'être lancé dans le grand bain, l'assureur Axa propose depuis 2017 une plate-forme, Fizzy, permettant d'indemniser instantanément les voyageurs en cas de retard sur certains trajets aériens entre Paris et les Etats-Unis.Reste que la compagnie relativise elle-même la place de ce projet dans son programme d'innovations."L'objectif n'est pas d'en faire une activité majeure, (...) mais d'apprendre à utiliser cette nouvelle technologie", minimisait récemment en conférence de presse Guillaume Borie, responsable de l'innovation chez Axa, évoquant des sommes d'argent récupérées "très très faibles".Les grands groupes "essaient de faire des expériences dessus, mais ils n'en sont vraiment qu'à une première approche. Cela va leur prendre des années", estime Andrzej Horoszczak, qui dirige Billon, une fintech britannique basée sur une blockchain.En tout état de cause, les expériences menées par ces groupes se tiennent systématiquement loin des blockchains dite publiques, comme celle du bitcoin, en lesquelles les connaisseurs de cette technologie voient souvent la vraie révolution.La plupart du temps, les différents tests mettent en jeu une blockchain "privée" sur laquelle le groupe garde la main, limitant donc les promesses de chamboulement et de décentralisation totale. Exception à cette règle, Axa a basé Fizzy sur la blockchain publique Ethereum.Symptome de ces ambiguïtés, un discours ne cesse de revenir dans la bouche des dirigeants, qu'ils soient publics ou privés: si la blockchain est une innovation majeure, il faut se tenir à l'écart des cryptomonnaies comme le bitcoin, auquel M. Villeroy de Galhau refuse même le statut de devises."On ne parle pas forcément des mêmes choses avec les mêmes termes", conclut Alexandre Stachtchenko, cofondateur de Blockchain Partner, cabinet qui a notamment conseillé la Banque de France."Quelqu'un qui dit juste la phrase +le bitcoin, c'est nul, la vraie révolution c'est la blockchain+, il rate le vrai sujet", regrette-t-il. "La blockchain sans les cryptomonnaies, ça permet de faire ce que l'on faisait avant en bien mieux. Mais ce n'est pas révolutionnaire."(©AFP / 05 février 2018 08h17)