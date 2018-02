Bobst confirme l'embellie en 2017 et relève son dividende

Genève (awp) - Le fabricant de machines d'emballage Bobst a confirmé lundi la bonne performance annuelle annoncée en novembre dernier lors de la journée des investisseurs. Au cours de l'exercice écoulé, le groupe de Mex est parvenu à améliorer ses ventes ainsi que sa rentabilité opérationnelle et nette. Forte de ces résultats, la direction de Bobst propose de relever la rémunération de ses actionnaires et revoit ses ambitions à la hausse.Le chiffre d'affaires consolidé a progressé de 5,7% à 1,53 mrd CHF, essentiellement porté par l'augmentation des volumes (+4,7% organique), indique l'entreprise dans un communiqué. Au niveau opérationnel, le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a bondi de 14,5% à 118,7 mio CHF, pour une marge afférente de 7,8%, en hausse de 60 points de base (pb) par rapport à 2016.Le bénéfice net s'est étoffé de plus d'un quart (+26,8%) à 107 mio CHF, grâce notamment à l'impact sur les impôts différés de la future baisse des taux d'imposition dans le canton de Vaud, et à la nouvelle législation fiscale approuvée aux États-Unis fin 2017, précise Bobst.La direction proposera à ses actionnaires lors de la prochaine assemblée fin mars de relever le dividende au titre de l'exercice écoulé, à 2,60 CHF par action, contre 1,70 CHF un an plus tôt.Les résultats publiés par Bobst s'inscrivent dans le cadre des projections des analystes consultés par AWP, à l'exception de l'Ebit, resté légèrement en retrait. Quant au relèvement du dividende, il n'avait été anticipé que par la Banque cantonale de Zurich.Pour l'exercice en cours, les dirigeants de Bobst tablent sur une légère hausse - non spécifiée - de ses ventes et de sa performance opérationnelle, grâce à des carnets de commandes qualifiés de "prometteurs".A moyen terme, le groupe vaudois vise désormais un chiffre d'affaires compris entre 1,6 et 1,7 mrd CHF, une marge Ebit d'au moins 8% et un taux de rentabilité des capitaux investis (ROCE) d'au moins 20%.buc/rp(AWP / 27.02.2018 07h10)