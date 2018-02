Bobst confirme l'embellie en 2017 et revoit ses ambitions à la hausse

(synthèse avec commentaires CFO, CEO, ZKB et cours de Bourse)Genève (awp) - Le fabricant de machines d'emballage Bobst a confirmé mardi la bonne performance annuelle annoncée en novembre dernier lors de la journée des investisseurs. Le groupe de Mex, qui est parvenu à améliorer ses ventes ainsi que sa rentabilité opérationnelle et nette, a revu à la hausse ses objectifs à moyen terme et la rémunération de ses actionnaires, alors que les investissements sont attendus en hausse ces prochaines années.Le chiffre d'affaires consolidé a progressé de 5,7% à 1,53 mrd CHF, essentiellement porté par l'augmentation des volumes (+4,7% organique), indique l'entreprise dans un communiqué.La croissance a été particulièrement marquée dans la région Asie et Océanie, où les ventes ont progressé de 18,2% à 363,2 mio CHF et représentent désormais près du quart de celles du groupe. A titre de comparaison, cette part se montait à peine à 16,8% il y a une dizaine d'années.L'évolution a été plus modeste dans les deux principaux débouchés que sont l'Europe (+3,5% à 684,8 mio) et l'Amérique (+2,8% à 438,7 mio).Au niveau opérationnel, le résultat avant intérêts et impôts (ebit) a bondi de 14,5% à 118,7 mio CHF, pour une marge afférente de 7,8%, en hausse de 60 points de base (pb) par rapport à 2016.INVESTISSEMENTS EN HAUSSELa performance est à mettre au crédit essentiellement de l'unité Sheet-fed, dont l'ebit a bondi de plus d'un tiers à 64 mio CHF, alors que celui de Web-fed a terminé dans le rouge (-7 mio) en raison d'investissements importants et de coûts de restructuration.Le niveau des investissements, qui a déjà quasiment doublé en 2017 pour atteindre 46,1 mio CHF, va avoisiner 60 mio CHF pour l'exercice en cours et les suivants, en raison notamment de la création de centres de compétences en France, en Italie et en Chine. Il devrait redescendre à l'horizon 2020-2021, a indiqué en conférence de bilan le directeur financier (CFO) Attilio Tissi.Le bénéfice net s'est étoffé de plus d'un quart (+26,8%) à 107 mio CHF, grâce notamment à l'impact sur les impôts différés de la future baisse des taux d'imposition dans le canton de Vaud, et à la nouvelle législation fiscale approuvée aux États-Unis fin 2017, précise Bobst.La direction proposera à ses actionnaires lors de la prochaine assemblée fin mars de relever le dividende au titre de l'exercice écoulé, à 2,60 CHF par action, contre 1,70 CHF un an plus tôt.Les résultats publiés par Bobst s'inscrivent dans le cadre des projections des analystes consultés par AWP, à l'exception de l'ebit, resté légèrement en retrait. Quant au relèvement du dividende, il n'avait été anticipé que par la Banque cantonale de Zurich (ZKB).Pour l'exercice en cours, les dirigeants de Bobst tablent sur une légère hausse - non spécifiée - des ventes et de la performance opérationnelle, grâce à des carnets de commandes qualifiés de "prometteurs".Le groupe a terminé l'année avec un carnet d'ordres de plus de 20% supérieur à celui de 2016, alors que les entrées de commandes se sont étoffées de près de 17% par rapport à l'année précédente, grâce à une très forte activité en Europe. Selon le CFO, les trois unités du groupe devraient contribuer à la croissance.PAS D'INDUSTRIALISATION DE MOUVENT AVANT 2019Bobst ne s'attend pas à récolter les fruits de Mouvent en termes de croissance avant 2019. Pour la coentreprise spécialisée dans l'impression numérique détenue à 50,1% par le groupe de Mex, 2018 devrait être une année de "stabilisation technologique" et de "démonstration de faisabilité", a expliqué le directeur général (CEO) Jean-Pascal Bobst.Il n'a pas fourni de détail financier sur les premiers mois d'activités de la coentreprise, dont on sait juste qu'elle a contribué pour moins de 3 mio CHF à la poussée de 82 mio des recettes annuelles du groupe en 2017.Le groupe vaudois a revu à la hausse ses objectifs à moyen terme et vise désormais un chiffre d'affaires compris entre 1,6 et 1,7 mrd CHF, une marge ebit d'au moins 8% et un taux de rentabilité des capitaux investis (ROCE) d'au moins 20%.Dans son commentaire, la ZKB se dit surprise par la perte ebit de l'unité web-fed, qui ramène la performance opérationnelle légèrement sous les prévisions, mais salue la solide évolution du carnet de commandes. La recommandation de pondération au marché est reconduite pour le titre.Les résultats présentés par le groupe vaudois n'ont pas reçu les faveurs de la cote. A 13h20, l'action Bobst cédait 1,0% à 116,40 CHF, alors que le marché dans son ensemble (SPI) reculait de 0,43%.buc/rp/(AWP / 27.02.2018 13h45)