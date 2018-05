Bobst inaugure mi-mai son site de Changzhou en Chine

Lausanne (awp/ats) - Bobst inaugure officiellement le 16 mai son site de production et le centre de compétences de Changzhou. Le groupe vaudois y voit une "une étape majeure" de son développement en Asie de l'emballage flexible.Le nouveau site, situé dans la province de Jiangsu, est dédié aux technologies d'impression et transformation de matériaux flexibles. L'installation est le deuxième site de production en Chine, explique le leader des machines d'emballage basé à Mex (VD)."Nous avons ouvert une première usine en Chine en 1997. En 2011, nous avons fait l'acquisition de 65% de Gordon Ltd, aujourd'hui détenu à 100%", précise jeudi le service de presse de Bobst.La nouvelle usine comptera entre 100 et 150 employés presque exclusivement chinois. Elle "constitue une étape majeure" dans la prochaine phase de développement des activités de Bobst pour l'industrie asiatique de l'emballage flexible.L'usine dispose d'un centre de compétences exploité par des ingénieurs de Bobst. Il soutiendra et conseillera les clients asiatiques lors des essais d'impression hélio et de contre-collage. Fin 2017, Bobst employait près de 1850 personnes en Suisse sur un total de 5400 dans le monde, soit 34% du personnel total en terre helvétique.ats/rp(AWP / 03.05.2018 15h35)