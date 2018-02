Boeing: des commandes de services pour près de 1 milliard de dollars

L'avionneur américain Boeing a annoncé mardi que son unité de prestations mondiales avait signé des accords pour près d'un milliard de dollars au salon aéronautique de Singapour, dans des domaines tels les pièces détachées et la maintenance.Parmi ces accords figurent un contrat avec Malaysia Airlines pour des trains d'atterrissage remaniés et un autre avec Singapore Airlines pour l'utilisation de livres de bord électroniques sur ses Boeing 777 et 787, a indiqué l'avionneur dans l'archipel d'Asie du Sud-Est.Boeing n'a pas communiqué les prix de chaque contrat, mais précisé que le total dépassait 900 millions de dollars (725 millions d'euros).Son rival européen Airbus a de son côté indiqué que le trafic aérien dans la région Asie-Pacifique triplerait dans les 20 prochaines années et que celle-ci deviendrait le grand marché mondial de l'aviation.Au cours de cette période, 14.450 nouveaux avions vont être acquis dans la région pour un montant total de quelque 2.300 milliards de dollars (1.800 milliards d'euros), selon Airbus.Cela représente plus de 40% de la demande mondiale, a souligné l'avionneur européen.Le salon aéronautique de Singapour, qui s'est ouvert mardi et s'achèvera dimanche, a lieu tous les deux ans.(©AFP / 06 février 2018 11h14)