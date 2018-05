Bon début d'année pour Valiant

31.03.2018

en mio de CHF



31.12.2017

en mio de CHF



Variation



en %



Total du bilan



27 681



27 564



0,4



Prêts à la clientèle



- dont hypothèques



23 614



22 023



23 521



21 912



0,4



0,5



Fonds de la clientèle



18 542



18 723



-1,0



Effectifs (ETP)



865



873



-8 (ETP)





31.03.2018

en milliers de CHF



31.03.2017

en milliers de CHF



Variation



en %



Variation sans Triba



en %



Résultat brut des opérations d'intérêts



74 953



71 544



4,8



2,1



Résultat des opérations de commissions et des prestations de service



15 111



14 393



5,0



1,9



Résultat des opérations de négoce



2 849



2 465



15,6



12,0



Autres résultats ordinaires



1 673



1 407



18,9



17,2



Produit d'exploitation*



94 586



89 809



5,3



2,6



Charges d'exploitation



56 993



54 643



4,3



1,4



Résultat opérationnel



30 989



29 808



4,0



1,3



Bénéfice du groupe (participations minoritaires comprises)



25 980



23 772



9,3



6,7





Valiant a poursuivi sur la lancée dynamique de 2017 durant les premiers mois de 2018. L'année a bien débuté, le bénéfice du groupe progressant de CHF 2,2 millions à CHF 26,0 millions (+9,3 %).Les opérations d'intérêts qui représentent la part du lion du résultat opérationnel ont, par rapport à la même période de l'exercice 2017, augmenté de 4,8 % à CHF 75,0 millions. Et ce, également en raison de la reprise de Triba Partner Bank AG au milieu de l'année dernière (Valiant sans Triba : +2,1%). Avec 1,09%, la marge d'intérêts a tout juste pu être maintenue par rapport à 2017 (-0,01 %). En revanche, le résultat des opérations de commissions et prestations de service s'est amélioré de 5,0 % pour atteindre CHF 15,1 millions.Au premier trimestre, les charges ont grimpé de 4,3 % à CHF 57,0 millions (sans Triba +1,4%). L'expansion en cours dans de nouvelles zones de marché et l'intégration de Triba ont entraîné une augmentation des charges de personnel et des autres charges d'exploitation. Bien que cette expansion augmentera les coûts, Valiant s'attend à ce que les nouvelles zones de marché apporteront, cette année déjà, une contribution notable à la croissance.Les prêts ont enregistré une hausse de +0,4%, s'établissant à CHF 23,6 milliards. Dans les opérations hypothécaires, Valiant a progressé de 0,5 % à CHF 22,0 milliards. Compte tenu de la montée des risques sur le marché immobilier, notamment dans le cas des immeubles de rapport, la banque suprarégionale maintient sa politique de crédit prudente. Valiant ne recherche pas les volumes à tout prix, mais se focalise sur la marge et la sécurité. Cette politique a donc fait ses preuves et sera maintenue.L'intégration de Triba Partner Bank dans Valiant se fera durant le week-end de la Pentecôte, du 19 au 21 mai 2018. Autrement dit : les clientes et clients de Triba deviendront des clients de Valiant qui, à partir de cette date, leur enverra toute la correspondance bancaire. Les cinq succursales Triba adopteront la couleur lilas et les nouveaux contrats de travail de tous les 30 collaborateurs entreront en vigueur au 1er juillet.Cela fait des années que Valiant fait davantage que figurer au classement Private Banking du magazine économique BILANZ, puisqu'elle en est une des valeurs sûres. Elle a, cette année à nouveau, convaincu le jury spécialisé par ses hautes compétences en matière de placements et s'est hissée sur la troisième marche du podium. Le magazine BILANZ a réalisé un comparatif du conseil en placement auprès de différentes banques. Une fois de plus, Valiant fait partie des meilleurs et a été récompensée pour la sixième année consécutive recevant ainsi la distinction de « leader de qualité depuis des années ».* Avant variation des corrections de valeur liées au risque de défaillance et pertes sur les opérations d'intérêtsTriba Partner Bank AG est consolidée depuis le 1er juillet 2017.Les informations et documents relatifs au résultat intermédiaire au 31 mars 2018 peuvent être consultés à l'adresse suivante : valiant.ch/resultats Marc Andrey, porte-parole, 031 320 96 01, medien@valiant.ch Marcus Händel, responsable Investor Relations, 031 310 77 44, ir@valiant.ch Valiant est une banque indépendante dédiée à la clientèle privée et aux PME et exclusivement présente en Suisse. Elle propose aux clients privés et PME une offre complète et simple dans tous les domaines financiers. Valiant compte 91 succursales lui assurant un ancrage local dans les onze cantons suivants : Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Fribourg, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Soleure, Vaud et Zoug. En outre, elle est présente dans toute la Suisse grâce à ses prestations novatrices et numériques. Valiant affiche un total du bilan de 27,7 milliards de francs et emploie environ 1000 collaborateurs.23 mai 2018 Assemblée générale de Valiant Holding SA à Berne9 août 2018 Résultats semestriels 20188 novembre 2018 Comptes intermédiaires au 30 septembre 2018 tensid.ch / 03.05.2018 07h02)