Bon début d'année pour l'hôtellerie suisse (OFS)

Zurich (awp) - L'hôtellerie suisse a profité d'un solide début d'année. Les nuitées enregistrées dans les hôtels ont progressé de 5,2% en rythme annuel pour atteindre 2,85 mio en janvier, a annoncé jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans ses chiffres provisoires. Après une bonne reprise en 2017, l'hébergement touristique semble poursuivre sur sa lancée.Les nuitées des hôtes étrangers ont progressé de 5,0% à 1,44 mio, tandis que les Suisses ont pesé pour 1,41 mio de nuitées, un chiffre en hausse de 5,5% sur un an.Parmi les étrangers, les hôtes en provenance de France (+14,7%), des Pays du Golfe (+14,5%), de Russie (+8,6%), des Etats-Unis (+6,4%) et d'Allemagne (+3,1%) ont passé plus de nuits dans les hôtels helvétiques. A l'inverse, les visiteurs arrivant de Chine (hors Hong-Kong) ont enregistré un nombre de nuitées en net repli de 22,3% à 50'928, tandis que l'évolution a été latérale pour les Britanniques et les Belges, détaille l'OFS.ol/(AWP / 08.03.2018 09h55)