Bordeaux - L'éléctricité a été coupée pendant plusieurs heures mardi à la gare Saint-Jean à Bordeaux, et dans quelques rues alentours, par une action du syndicat CGT Energie 33, a-t-on appris auprès d'un responsable syndical.La coupure, qui a commencé vers 11H30 et a duré près de quatre heures, avait pour "cible" la gare SNCF et un immeuble proche où sont installés les bureaux de la direction, selon Bastien Leymergie, secrétaire adjoint de CGT Energie 33."Nous sommes dans la convergence des luttes pour la sauvegarde des services publics et nous voulions aider les cheminots dans leur mobilisation", a-t-il indiqué, précisant toutefois que le syndicat n'avait pas appelé à la grève pour les travailleurs du secteur de l'énergie."Ce n'est que le début des actions d'envergure qui seront menées conjointement et en solidarité avec l'ensemble des salariés en lutte dans tous les secteurs et sur tout le territoire", ajoute un communiqué du syndicat revendiquant l'action.Outre la gare et les commerces situés dans son enceinte, les rues adjacentes ont également été touchées. "Nous essayons de minimiser au maximum les dégats collatéraux occasionnés par ces coupures ciblées", assure la CGT Energie 33 dans son communiqué.Mardi soir, une manifestation "contre la casse sociale, la sélection, la répression", a rassemblé près de 200 personnes à l'appel notamment des syndicats Sud Rail, Sud PTT, CGT Blanquefort, Sud Education, Solidaire 33, etc. Un autre rassemblement similaire est prévu jeudi.(©AFP / 24 avril 2018 17h33)