Bordier, Reyl et Pâris Bertrand Sturdza s'allient dans le capital-investissement

Genève (awp) - Trois banques privées genevoises se sont alliées afin de développer Hermance Capital Partners, une plateforme spécialisée dans le capital-investissement. Bordier & Cie, Reyl & Cie et Banque Pâris Bertrand Sturdza vont développer une offre d'investissements non cotés, soit des actions, des obligations et de l'immobilier.Les partenaires sont actionnaires à parts égales dans Hermance Capital, indiquent-ils vendredi dans un communiqué. La société agira en tant qu'entité autonome et indépendante et sera chapeautée par Jacques Chillemi, qui a notamment dirigé l'unité de capital-investissement chez Pictet.Associé de Bordier, Michel Juvet estime que "le non coté permet d'apporter de la décorrélation aux portefeuilles des clients, en plus d'une espérance de rendement supérieure à celle que nous observerons probablement ces prochaines années sur les marchés cotés".Hermance Capital Partners ambitionne de devenir un "acteur incontournable" pour la clientèle privée, les family offices, voire certains institutionnels suisses et européens, explique le communiqué.fr/buc(AWP / 16.02.2018 11h01)