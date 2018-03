Borne: la SNCF "restera une société publique"

La ministre des transports Élisabeth Borne s'est engagée "solennellement" mercredi à ce que la SNCF, que le gouvernement veut réformer, reste une société publique.Un "engagement fort de l'État" est "de donner un nouveau cadre au ferroviaire, pour une ouverture à la concurrence réussie et stimulante pour la SNCF, qui restera une entreprise publique: je m'y engage solennellement", a déclaré la ministre à l'ouverture du débat sur une proposition de loi sénatoriale.Devant le Sénat, représentant des collectivités, elle a aussi assuré qu'"il n'est pas question de supprimer les lignes de maillage ou d'intérêt local", les petites lignes.Estimant que la proposition de loi sénatoriale "est proche sur certains points du texte que le gouvernement prépare", elle a relevé que "la concurrence n'est qu'un des aspects du texte du gouvernement"."Alors que les discussions avec les organisations syndicales et patronales ne sont pas terminées, le gouvernement ne pourra pas se prononcer sur l'ensemble des dispositions de cette proposition de loi", a-t-elle annoncé.Pour sa part, l'auteur du texte sénatorial, Hervé Maurey (UC), a jugé que "grâce à cette proposition de loi, le débat que le gouvernement souhaitait éluder aura lieu".L'examen du texte est prévu jusqu'à vendredi.(©AFP / 29 mars 2018 07h37)