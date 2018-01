Bosch à Rodez: la direction envisage d'investir 14 millions d'euros, sous condition

Le groupe allemand Bosch envisage d'investir "14 millions d'euros" pour "moderniser" une des deux lignes de production du site de Rodez, spécialisé dans les moteurs diesel, mais à condition d'obtenir des salariés un accord de compétitivité avant avril, a indiqué vendredi le directeur du site Olivier Pasquesoone.La direction cherche en outre des pistes de diversification pour de nouvelles activités sur le site, a-t-il précisé."Le taux d'équipement en véhicules diesels en France a chuté de 73% en 2012 à 47% fin 2017. Une évolution du marché qui oblige le site à envisager de nouveaux débouchés en plus d'une modernisation de la production actuelle pour pouvoir répondre aux normes Euro 7 qui seront obligatoires dès 2020", a ajouté M. Pasquesoone.Pour Heiko Carrié, président de Bosch France et Bénélux, les négociations en vue d'obtenir des salariés un accord de compétitivité ont pour but de conserver un "maximum d'emplois".Pour l'intersyndicale, la fermeture du site, où entre 300 à 800 emplois sont menacés à court terme selon elle, serait un "désastre économique".Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire avait annoncé le 19 janvier qu'il allait demander au PDG de l'équipementier "un nouvel investissement" dans l'usine de Rodez.(©AFP / 26 janvier 2018 16h00)