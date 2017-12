Bosnie: une Croate condamnée à 14 ans de prison pour crimes de guerre

Une ancienne militaire croate, Azra Basic, a été condamnée mercredi par un tribunal de Sarajevo à 14 ans de prison pour crimes de guerre, la plus lourde peine prononcée contre une femme pour des crimes commis pendant le conflit bosnien des années 1990.Azra Basic, 58 ans, a été extradée vers la Bosnie fin 2016 par les Etats-Unis où elle avait émigré après le conflit intercommunautaire bosnien (1992-95, 100.000 morts). Elle a été arrêtée en 2011 à la demande de la justice bosnienne.Jugée depuis janvier, elle a été reconnue coupable de crimes contre des civils serbes détenus en avril 1992 dans la région de la ville de Derventa(nord)."Ce tribunal vous condamne à 14 ans de prison", a déclaré le juge Sead Djikic, soulignant "la cruauté particulière de l'inculpée" lorsqu'elle commettait des crimes.Décrite par certains témoins comme "la maîtresse de la vie et de la mort" à l'époque des faits, Azra Basic a notamment été reconnue coupable d'avoir tué le détenu Blagoje Djuras.Alors qu'il était à genoux et retenu par deux autres détenus, après avoir été battu, "Azra Basic s'est rapprochée de Blagoje Djuras, avec un couteau dans la main qu'elle lui a enfoncé dans le cou", a dit le juge.Seule ou avec d'autres militaires, elle a aussi torturé une dizaine d'autres détenus, en les assénant de coups de pied, de poing, de batte de baseball, ou en dessinant avec un couteau des croix sur leur peau, notamment "sur le dos" et "sur le front", a raconté le juge.Ces scènes de torture ont eu lieu dans une salle de spectacle où des prisonniers avaient été amenés avant d'être enfermés.Azra Basic fait partie d'une dizaine de femmes inculpées ou condamnées pour des crimes lors du conflit bosnien. Une vingtaine d'autres feraient l'objet d'enquêtes. Plusieurs centaines d'hommes ont été condamnés pour crimes de guerre.La plus célèbre des femmes criminelles de guerre reste l'ex-vice-présidente des Serbes de Bosnie, Biljana Plavsic, aujourd'hui 87 ans. Seule femme jugée devant le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), elle a été condamnée en 2003 à 11 ans de prison, après avoir plaidé coupable.(©AFP / 27 décembre 2017 11h50)