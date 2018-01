Bossard a progressé fortement dans toutes les régions en 2017

(synthèse avec cours de clôture)Zurich (awp) - Bossard a enregistré l'année dernière une croissance de plus de 10% dans toutes ses régions d'activité, à savoir l'Europe, l'Amérique et l'Asie. Malgré un quatrième trimestre en demi-teinte aux Etats-Unis, le groupe industriel devrait repartir du bon pied en 2018. Le chiffre d'affaires inférieur aux attentes n'a refroidi en rien les analystes.Les recettes annuelles se sont élevées à 787 mio CHF, en hausse de 13,1% sur un an, indique le groupe zougois jeudi dans un communiqué. En monnaies locales (ML), la progression a atteint 12,2%.Les revenus de Bossard s'inscrivent dans le bas de la fourchette des analystes sollicités par AWP, qui s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires de 787,3 mio CHF.Pour la direction, les avancées réalisées par Bossard viennent confirmer la stratégie de croissance, notamment par le biais d'un renforcement des capacités de production. Des acquisitions ont contribué à cet effort, rappelle le communiqué. Toutes les entreprises reprises ces dernières années ont été intégrées avec succès.Les trois régions susmentionnées ont réalisé des ventes supérieures à celles de l'année précédente. Les Etats-Unis se sont distingués, avec un chiffre d'affaires gonflé de plus de 18% à 220,3 mio CHF. L'Europe (+10,8% en francs et +9,3% ML) demeure le principal débouché pour Bossard, à hauteur de 444,9 mio. L'Asie affiche également une performance supérieure proche de +12%, a 121 mio CHF.L'EUROPE EN FORCEAu quatrième trimestre, l'Europe a véritablement porté la croissance du groupe industriel. Les revenus générés dans cette région ont pris 16,1% (+9,3% ML) à 110,3 mio CHF. Le Vieux Continent a contribué à hauteur de 57% aux recettes totales lors du dernier partiel.Bossard revendique pour l'Europe un positionnement de marché amélioré, grâce à l'augmentation des capacités.Comme attendu, un ralentissement s'est fait sentir sur l'important marché américain. Le groupe estime néanmoins avoir réalisé d'importants progrès. Le chiffre d'affaires y a grappillé 2,1% (+3,4% ML) à 54,0 mio CHF.Les analystes avaient évoqué des difficultés rencontrées par le constructeur automobile Tesla - qui figure parmi les clients importants de Bossard aux Etats-Unis - pour la production de son véhicule électrique Model 3. Ce dernier devrait être commercialisé en 2018, fournissant une nouvelle impulsion de croissance, selon le communiqué, qui souligne également un effet de base défavorable dans cette région.La croissance en Asie a atteint 6,3% à 32,2 mio CHF. En ML, la hausse s'élève à 5,8%. Au cours de 2017, le groupe industriel a augmenté "substantiellement" les capacités en Chine, en Thaïlande, en Corée du Sud et en Malaisie.Les résultats financiers complets de Bossard seront publiés le 7 mars.Pour l'analyste de Vontobel, la situation conjoncturelle, l'accélération de la production du Model 3 et l'embellie connue par John Deere, autre client important de Bossard, promettent des lendemains qui chantent en termes de croissance.Du côté de Baader Helvea, on prévoit une nouvelle progression en 2018, malgré une base de comparaison très élevée.A la Bourse, l'action Bossard a terminé en hausse de 1,9% à 245,00 CHF, dans un SPI en baisse de 0,21%.fr/jh(AWP / 11.01.2018 17h39)